O argentino Francisco Cerúndolo tem 26 anos de idade e nasceu em Buenos Aires, justamente onde disputa a grande final do ATP 250 local contra o jovem brasileiro João Fonseca. Atual 28º do mundo, o tenista Cerúndolo é torcedor declarado do River Plate. Ele começou a jogar tênis logo aos cinco anos de idade, e será o quarto anfitrião que João Fonseca enfrentará no evento, já que o brasileiro eliminou Tomas Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone.

Em sua carreira, Cerúndolo teve como melhor ranking a posição 19, e tem um total de 104 vitórias e 91 derrotas em torneios ATP Tour. Ele já conquistou três títulos em nível ATP 250: em Bastad (SUE) 2022, no saibro; em Eastbourne (GBR) 2023, a grama, e em Umag (CRO) 2024, no saibro. Ele já disputou a final do ATP de Buenos Aires em 2021, quando foi superado por seu compatriota Diego Schwartzman, que curiosamente se aposentou nesta semana, no próprio evento.

Anos mais recentes de Francisco Cerúndolo

Nos últimos anos, Cerúndolo conseguiu vitórias importantes contra tenistas do topo do tênis mundial, como o Top 10 Casper Ruud, o atual líder do ranking Jannik Sinner, e Alexander Zverev, número 2 do mundo que foi o adversário do argentino nas quartas de final em Buenos Aires neste ano de 2025.

Uma curiosidade é que Francisco tem um irmão mais novo que também joga tênis profissionalmente, e bem. Juan Manuel Cerúndolo tem 23 anos e foi o adversário de Francisco nas oitavas de final do evento. Eles se enfrentaram três vezes oficialmente, com três derrotas para Juan. O pai dos tenistas foi flagrado torcendo para ambos, esta semana, enquanto eles jogavam duas partidas de primeira rodada simultaneamente.

A grande final do ATP de Buenos Aires será neste domingo, às 16h no horário de Brasília. O duelo entre Cerúndolo e Fonseca é inédito no circuito profissional da ATP.

