Em março, um triunfo sobre o habilidoso e polêmico cazaque Alexander Bublik rendeu a João Fonseca o título do Challenger de Phoenix, no Arizona, nos EUA. Pois, neste domingo (27), o 75º do mundo e ex-top 15 celebrou sua primeira vitória contra um top 10 em Masters 1000, ao superar o russo Andrey Rublev (9º), na terceira rodada em Madri, por 6/4, 0/6 e 6/4.

Com o revés, Rublev deixará o top 10 pela primeira vez desde 2022 e deve cair para o 17º lugar na próxima atualização do ranking. Em janeiro, no Aberto da Austrália, em sua estreia em Grand Slams, João Fonseca superou o russo em sua maior vitória na carreira até aqui.

Já Bublik, que disparou 12 aces neste domingo, vai medir forças com o americano Ben Shelton (12º favorito) ou o tcheco Jakub Mensik (22º), nas oitavas de final.

Esta é a quinta participação do 75º do mundo na capital espanhola. E sua melhor campanha até hoje foi na primeira aparição, em 2021, quando, então 44º do mundo, alcançou as quartas de final. Ano passado, Bublik parou nas oitavas de final, diante do russo Daniil Medvedev.

João Fonseca joga o Challenger de Estoril

Derrotado, no sábado, pelo americano Tommy Paul, 12º do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, João Fonseca segue para o Challenger de Estoril, cuja chave principal começa na segunda (28). Depois, João Fonseca segue para o Masters 1000 de Roma, que começa em 7 de maio. Depois, o carioca joga pela primeira vez em Roland Garros, como profissional.

