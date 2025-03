Leclerc questiona força da McLaren e diz que ‘tudo pode mudar de uma hora para outra’

Charles Leclerc reconheceu que a McLaren foi a equipe mais forte durante os testes coletivos de pré-temporada, realizados no Bahrein em fevereiro, mas deixou claro que a pista do GP da Austrália possui características completamente diferentes. De qualquer forma, mesmo que a Ferrari comece atrás das rivais, o monegasco disse que o time de Maranello só precisa ter paciência e trabalhar para dar a volta por cima, assim como aconteceu em 2024.

Prestes a assumir a SF-25 para a abertura do campeonato, em Melbourne, o #16 apontou para as diferenças pequenas que existem entre as principais concorrentes e destacou a importância de analisar um fim de semana de cada vez. No fim, levantou a questão: será que a vantagem de Lando Norris e Oscar Piastri, vista no circuito de Sakhir, vai se repetir no Albert Park?

— Como piloto de Fórmula 1, a primeira lição que temos de saber é a de que precisamos recomeçar todo fim de semana. Precisamos seguir em frente. Quando damos um passo para atrás e tentamos colocar tudo em contexto, a diferença [no Bahrein] era de 0s2 em um período de, talvez, um minuto? Ao longo de 30 ou 40 voltas? É uma diferença muito, muito pequena. Tudo pode mudar completamente de uma hora para outra — começou.

— Acredito que a McLaren foi a mais forte no Bahrein, mas o mesmo vai se repetir neste fim de semana? Não sei, é uma pista muito específica. Mas, no fim do dia, tudo que queremos é conquistar o título mundial, independentemente de como começamos a temporada, seja atrás ou na frente — concluiu Leclerc, deixando claro que a equipe não pode se desesperar caso se veja em desvantagem.

McLaren foi campeã de construtores em 2024 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

— Espero que comecemos na frente, mas se não for o caso, precisamos manter a calma e trabalhar muito, muito pesado. Foi o que fizemos no ano passado e tivemos uma boa segunda metade de campeonato — concluiu. Em 2024, após um período difícil depois do GP da Espanha, a Ferrari se recuperou e terminou o Mundial de Construtores na segunda posição, apenas 14 pontos atrás da McLaren

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne.