Max Verstappen na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Max Verstappen é um dos pilotos mais talentosos e dominantes da história da Fórmula 1. Com um estilo agressivo e uma habilidade impressionante para extrair o máximo do carro, ele conquistou quatro títulos mundiais consecutivos entre 2021 e 2024, estabelecendo vários recordes pelo caminho. Desde sua estreia em 2015, aos 17 anos, Verstappen tem sido uma força imparável na categoria, mostrando velocidade, consistência e uma mentalidade de campeão. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Max Verstappen na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Max Emilian Verstappen nasceu em 30 de setembro de 1997, em Hasselt, Bélgica. Filho do ex-piloto de F1 Jos Verstappen e da kartista Sophie Kumpen, Max cresceu no mundo do automobilismo e desde cedo mostrou grande talento nas pistas. Apesar de ter nascido na Bélgica, ele optou por competir sob a bandeira da Holanda, seguindo a nacionalidade do pai.

Desde jovem, Verstappen brilhou no kartismo e nas categorias de base, chamando a atenção da Red Bull. Em 2014, ele disputou a F3 Europeia, vencendo dez corridas e terminando em terceiro na classificação geral. Seu desempenho chamou a atenção da Toro Rosso, que lhe ofereceu um assento na Fórmula 1 para a temporada de 2015.

Carreira na F1

A estreia de Verstappen na Fórmula 1 aconteceu no Grande Prêmio da Austrália de 2015, tornando-se o piloto mais jovem a correr na categoria. No ano seguinte, após quatro corridas pela Toro Rosso, foi promovido à Red Bull e, em sua primeira corrida pela equipe, venceu o GP da Espanha, tornando-se o piloto mais jovem da história a ganhar uma corrida de F1.

Entre 2017 e 2020, Verstappen consolidou-se como um dos principais nomes do grid, vencendo diversas corridas e brigando regularmente por pódios. Em 2021, ele finalmente alcançou o título mundial, derrotando Lewis Hamilton em uma das temporadas mais disputadas da história. Nos anos seguintes, dominou a categoria, conquistando os títulos de 2022, 2023 e 2024 com performances impressionantes.

Números na F1

Até o final da temporada de 2024, Verstappen acumulava:

63 vitórias 40 pole positions 112 pódios 33 voltas mais rápidas Mais de 3.000 pontos na carreira

Seus resultados o colocam entre os maiores da história da categoria, ao lado de lendas como Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Ayrton Senna.

Recordes de Max Verstappen na Fórmula 1

Max Verstappen quebrou diversos recordes na Fórmula 1, consolidando seu nome como um dos maiores da história do automobilismo. Entre seus principais recordes estão: Mais vitórias em uma temporada: 19 (2023) Maior número de pódios em uma temporada: 21 (2023) Mais vitórias consecutivas: 10 (2023) Mais poles consecutivas: 8 (2024, empatado com Ayrton Senna) Mais voltas lideradas em uma temporada: 1003 (2023) Maior diferença de pontos para o segundo colocado no campeonato: 290 pontos (2023) Maior percentual de vitórias em uma temporada: 86,36% (2023) Piloto mais jovem a vencer uma corrida: 18 anos e 228 dias (GP da Espanha de 2016) Piloto mais jovem a liderar uma volta: 18 anos e 228 dias Piloto mais jovem a conquistar um pódio: 18 anos e 228 dias Esses recordes demonstram não apenas a velocidade de Verstappen, mas também sua consistência e domínio na categoria.

