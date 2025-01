FIA ameaça suspensão e dedução de pontos por palavrão e manifestações políticas na F1

Os pilotos da F1 correm risco de dedução de pontos e até suspensão por “mau comportamento” em 2025. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou o código esportivo para as competições nesta quarta-feira (22), e endureceu as punições sobre conduta e postura.

Os exemplos de má conduta, segundo a FIA, aparecem no artigo 12.2.1 do código esportivo. Uma multa de € 10 mil (cerca de R$ 62 mil pela cotação atual) na primeira incidência está fixada para “uso de palavras, ações ou escrita que causem lesão moral ou perda para a FIA, seus órgãos e executivos, mais especificamente sobre o interesse do esporte a motor e nos valores defendidos pela Federação”, “má conduta”, “demonstrações políticas e religiosas”, “desrespeito a instruções sobre a participação de cerimônias oficiais”.

Porém, o regulamento também indica que essas multas podem ser quadruplicadas quando se trata da Fórmula 1, chegando a € 40 mil (cerca de R$ 247 mil). Uma segunda incidência renderá uma multa de € 80 mil e suspensão de um mês, enquanto uma terceira resultará em multa de € 120 mil (por volta de R$ 742 mil) e dedução de pontos no campeonato.

O endurecimento da FIA sobre as punições aos pilotos do grid ocorre após um 2024 marcado por fricções entre as partes. Tetracampeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull, precisou prestar serviço comunitário para a Federação após utilizar palavrão em uma coletiva de imprensa em Singapura.

Max Verstappen fez serviço comunitário após ser punido pela FIA (Foto: Divulgação / FIA)

Tal sanção gerou a ira do neerlandês, que protestou ao participar das atividades de imprensa da Federação de forma protocolar e convocar jornalistas para fora da sala. Em novembro, depois de Charles Leclerc receber uma multa por infração semelhante, a Associação dos Pilotos de Grand Prix (GPDA) divulgou uma dura carta tecendo críticas ao órgão.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.