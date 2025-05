Charles Leclerc dominou o fim de semana do GP de Mônaco até a manhã deste sábado (24), com liderança nos três treinos livres realizados pela F1. Na hora de definir o grid de largada, porém, o monegasco viu Lando Norris crescer no momento decisivo e arrebatar a posição de honra, para frustração do piloto e das arquibancadas em Monte Carlo. Ao menos, restou a primeira fila, com a segunda colocação.

Após a classificação, Leclerc demonstrou certo abatimento na entrevista, claramente decepcionado por perder a pole em casa. Mesmo assim, ressaltou que seria difícil fazer uma volta melhor com as condições que teve. A única coisa que poderia ter ajudado era uma primeira tentativa limpa, algo que Charles não conseguiu.

— Há sempre algo a mais a ser feito, né? Mas acho que fizemos o melhor possível, acho que a volta foi muito boa. Acho que a primeira volta foi uma pena, porque é o que te dá confiança para a segunda tentativa. Não consegui isso, encontrei tráfego no segundo setor, mas é assim que as coisas são — disse Leclerc.

A frustração foi ainda maior, segundo Leclerc, por ter um carro que demonstrou bom ritmo em todas as sessões anteriores do fim de semana. O desempenho na classificação também foi melhor que a média da temporada, mas não o suficiente para render o primeiro lugar.

— Estou muito frustrado, obviamente. Sabemos que não temos o carro para brigar por vitórias esse ano, mas ele se comportou bem neste fim de semana. Largar em segundo aqui torna as coisas mais difíceis para buscar aquele primeiro lugar — lamentou.

Por fim, Leclerc tentou explicar um pouco sobre os motivos de sempre mostrar ritmo em Mônaco e avaliou que, olhando a imagem da temporada, o segundo lugar do grid foi positivo para a Ferrari. O outro carro do time italiano, pilotado por Lewis Hamilton, sai na quarta posição — a melhor do inglês em uma corrida principal na temporada.

— Gosto de pistas de rua, em geral. De mergulhar com tudo na classificação, correr riscos. Acho que isso se paga na maioria das vezes. Em outras, não. Fico orgulhosos do resultado que conseguimos hoje, já que no papel, seria um fim de semana muito difícil para nós. No fim das contas, não é tão ruim — finalizou Leclerc.

A Fórmula 1 realiza o GP de Mônaco de 23 a 25 de maio, em Monte Carlo, oitava etapa da temporada 2025.

