Único brasileiro no grid da 108ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves parte em busca de um feito histórico neste domingo (25): conquistar sua quinta vitória na prova mais tradicional do automobilismo mundial. Caso vença, o veterano de 49 anos se tornará o único piloto da história com cinco triunfos na prova.

Confiante, Castroneves destaca que sua presença na corrida já é um sinal de que acredita no potencial de conquistar mais uma vitória em Indianápolis:

— Se eu não acreditasse, não estaria aqui. A gente precisa confiar. Tudo pode acontecer, até nos momentos mais complicados. Indianápolis é uma pista que escolhe o vencedor, como já aconteceu comigo. Em 2002, por exemplo, eu quase tomei uma volta e acabei vencendo. Isso mostra como essa corrida exige que você esteja lá no fim para ter uma chance real — afirmou o brasileiro.

Sobre a possibilidade de se tornar o primeiro piloto com cinco vitórias na Indy 500, Helio foi direto:

— Ter quatro vitórias já é especial. Mas ganhar a quinta… aí eu poderei te responder melhor se isso acontecer. Estamos falando de uma corrida centenária, com mais de 70 edições, e ninguém nunca conseguiu isso. Seria algo histórico, algo único. Escrever esse capítulo seria espetacular — comentou.

'Largar na frente não garante a vitória, mas ajuda' afirma Helio Castroneves

Castroneves venceu as 500 milhas de Indianápolis nos anos de 2001 , 2002 , 2009 , 2021<br>(Foto: IndyCar)

Neste ano, o pole position é o novato Robert Shwartzman, da Prema, enquanto Castroneves inicia a corrida na 22ª colocação. Apesar de não largar na pole neste ano, o brasileiro valoriza a posição de largada e como ela pode influenciar a corrida:

— Largar na frente não garante a vitória, mas ajuda. Você se expõe menos a erros de outros pilotos e evita ser coletado em incidentes logo no início. Estar à frente reduz esses riscos. Mas, claro, não basta ter um carro rápido — é preciso saber navegar no tráfego, se posicionar bem e acertar na estratégia. Só assim dá para estar entre os primeiros no final — afirmou.

O brasileiro também comentou sobre as mudanças técnicas no carro, principalmente a introdução do sistema híbrido, que estreará na prova deste ano:

— É preciso atenção com os pilotos mais agressivos e inexperientes, que às vezes se arriscam nos momentos errados. Você tem que ser cauteloso, mas sem perder a chance de avançar. Agora, com o sistema híbrido, o carro ficou 120 libras mais pesado, o que dificulta a reação e torna as ultrapassagens mais complicadas. Por outro lado, também ganhamos cerca de 30 cavalos a mais de potência, o que adiciona uma nova camada estratégica. Vai ser uma corrida diferente, nova até para mim, que estou sempre aprendendo. Essas novidades vão exigir ainda mais leitura e adaptação durante a prova — disse Castroneves.

Quando acontece e onde assistir as 500 milhas de Indianápolis?

A prova da Indy 500 acontece neste domingo (25) a partir das 16h (de Brasília). O pole position da prova é o novato Robert Shwartzman. Fecham a primeira fila Takuma Sato e Pato O'Ward. Representando o Brasil, Helio Castroneves larga em 22º. No Brasil, a corrida tem transmissão da TV Cultura, ESPN e Disney+.

Outros trechos da entrevista

