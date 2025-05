GP de Mônaco: Norris brilha no Q3 e conquista a pole em cima de Leclerc; Bortoleto é 16º

Lando Norris garantiu a pole position para o GP de Mônaco neste sábado (24) com uma volta decisiva no Q3. O britânico da McLaren cravou 1m09s954 e superou Charles Leclerc por apenas 0s035. Oscar Piastri fechou o top 3, confirmando a força da equipe inglesa nas ruas do Principado.

Gabriel Bortoleto teve bom desempenho no Q1, chegou a figurar entre os 12 primeiros, mas acabou eliminado nos instantes finais após ser superado por Isack Hadjar. O brasileiro larga em 16º.

Como foi a classificação do GP de Mônaco?

Gabriel Bortoleto em Monte Carlo (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Q1: Lideranças provisórias, erro de Stroll e Bortoleto eliminado nos minutos finais

Franco Colapinto e Pierre Gasly foram os primeiros a ir à pista no Q1 com pneus médios. Nico Hulkenberg abriu os trabalhos com 1m13s354, assumindo a liderança provisória, seguido por Gabriel Bortoleto. Logo depois, Oscar Piastri tomou a ponta ao marcar 1m12s439, mas Charles Leclerc, dominante no fim de semana, respondeu com 1m12s091 e subiu para o topo. Lewis Hamilton veio na sequência e colocou a Ferrari na segunda posição.

A disputa pela liderança seguiu intensa. Max Verstappen cravou 1m11s920 e assumiu a frente, mas Lando Norris superou o holandês com 1m11s596. Bortoleto chegou a subir para o 12º lugar, ficando a oito décimos de Norris. Pierre Gasly se irritou após ter sua volta atrapalhada por Lance Stroll. Pelo rádio, o canadense tentou se justificar: “Achei que o Leclerc fosse o Gasly, cara. Não consigo ver a diferença com o sol”.

Pouco depois, Bortoleto chegou a encostar no muro, mas sem danos ao carro. Naquele momento, Piastri liderava o Q1 com 1m11s385, dois décimos à frente de Norris. Leclerc voltou à ponta ao anotar 1m11s229.

Nos minutos finais, mesmo com uma boa volta, Bortoleto foi superado por Isack Hadjar e acabou eliminado. Kimi Antonelli bateu nos instantes finais e provocou bandeira vermelha, encerrando a sessão.

Além de Bortoleto, também ficaram de fora do Q2: Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll e Franco Colapinto.

Q2: Russell abandona e Leclerc segue em ritmo forte

Na segunda parte da classificação, Lando Norris registrou 1m10s959 e assumiu a liderança do Q2, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

A sessão foi interrompida com bandeira vermelha após George Russell perder potência e parar dentro do túnel. Pelo rádio, o engenheiro foi direto: “Acho que é fim de jogo, cara. Me desculpe”. Russell, visivelmente frustrado, balançou a cabeça negativamente dentro do cockpit da Mercedes.

Enquanto o carro era empurrado pelos fiscais — que chegaram a se divertir com a situação —, o cronômetro parou por alguns minutos. A bandeira verde foi acionada logo em seguida.

Na retomada, Leclerc subiu ao topo da tabela com 1m10s581, mas viu Norris reagir na volta seguinte para marcar 1m10s570 e reassumir a ponta por apenas um centésimo. Oscar Piastri chegou a tocar levemente o muro, mas ainda garantiu o quarto lugar.

Foram eliminados no Q2: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, George Russell e Kimi Antonelli.

Q3: Norris conquista a pole em cima de Leclerc

Oscar Piastri abriu o Q3 com a primeira volta rápida, mas logo foi superado por Lando Norris, que marcou 1m10s464 e assumiu a liderança provisória. Charles Leclerc veio na sequência, mas ficou atrás das duas McLarens, ocupando o terceiro lugar, a 0s189 do britânico. Max Verstappen fez sua primeira volta e se posicionou em quarto.

Lewis Hamilton chegou a tocar o guard rail em sua volta rápida, mas seguiu sem danos. Piastri voltou à pista e baixou seu tempo para 1m10s140, retomando a ponta momentaneamente — até Norris reagir com uma volta ainda melhor: 1m10s125, superando o companheiro por apenas 15 milésimos.

No momento decisivo, Lando Norris encaixou uma volta impecável e cravou 1m09s954, garantindo a pole position. Charles Leclerc ficou em segundo, seguido por Oscar Piastri, que completou o top 3.