Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, recebeu punição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e perdeu três posições no grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco. A penalidade foi aplicada neste sábado (24) após Hamilton atrapalhar uma volta rápida de Max Verstappen durante o Q1 da classificação em Monte Carlo. O heptacampeão mundial, que havia conquistado o quarto lugar, agora largará da sétima posição na corrida de domingo (25).

O incidente aconteceu na primeira fase da classificação quando Hamilton estava em baixa velocidade e interferiu na trajetória de Verstappen na curva Massenet. O piloto da RBR foi forçado a abandonar sua tentativa de volta rápida ao encontrar o carro da Ferrari.

Uma comunicação equivocada entre Hamilton e seu engenheiro na Ferrari, Riccardo Adami, causou a situação. O britânico recebeu inicialmente um aviso sobre a aproximação de Verstappen e se deslocou para a esquerda, mas logo depois foi informado incorretamente que o holandês não estava em volta rápida, o que fez Hamilton voltar a acelerar brevemente.

A FIA analisou o caso após a sessão classificatória e divulgou a punição horas depois. Os comissários determinaram que, mesmo com o erro de comunicação da equipe Ferrari, Hamilton efetivamente prejudicou Verstappen.

Em sua declaração oficial, a FIA explicou em nota:

"O Carro 1 [Verstappen] teve que reagir ao Carro 44 [Hamilton], que aparentemente se moveu para a linha ideal de corrida. Isso fez com que o Carro 1 precisasse sair da linha usual e abortasse sua volta rápida. Examinamos cuidadosamente a linha de corrida usada pelo Carro 1 em voltas anteriores nessa mesma área e determinamos que o Carro 44 de fato entrou na linha de corrida que o Carro 1 havia utilizado em voltas rápidas anteriores. Isso comprova, sem dúvida, que o Carro 1 foi atrapalhado.

O piloto do Carro 44 expressou seu desagrado imediatamente após o incidente, devido à mensagem incorreta recebida da equipe. Durante a audiência, o piloto do Carro 44 reconheceu que a mensagem incorreta da equipe levou ao incidente.

Assim como em incidentes anteriores dessa natureza, em que um piloto recebeu informações imprecisas ou incompletas e acabou atrapalhando outro carro, o fato de a mensagem de rádio ter causado o impedimento não é considerado um fator atenuante. Portanto, impomos a penalidade padrão de perda de 3 posições no grid".

Novo grid após penalidade

Antes da oficialização da punição, Hamilton comentou sobre o ocorrido:

— Acho que eu estava fazendo um bom trabalho ficando longe de todos, mas aí a equipe disse que Max estava em uma volta rápida, então eu fui para a esquerda, mas eles disseram 'não, ele não está em uma volta rápida'. Eu estava quase voltando a acelerar, acelerei por dez metros. Estava fora da linha, mas com certeza o distraí — disse Hamilton.

A penalidade alterou a configuração do grid de largada. Verstappen subiu para o quarto lugar, enquanto Isack Hadjar da RB e Fernando Alonso da Aston Martin ganharam uma posição cada.

Lando Norris, da McLaren, mantém a pole position com o tempo de 1m09s954. Charles Leclerc, companheiro de Hamilton na Ferrari, permanece em segundo lugar, 0,109 segundo atrás de Norris. Oscar Piastri completa o top 3 com 0,175s de desvantagem, seguido por Verstappen (0,715s), Hadjar (0,969s) e Alonso (0,970s). Hamilton, que se classificou com tempo 0,428s mais lento que Norris, agora largará da sétima posição.

Veja o grid de largada para o GP de Mônaco

1 Lando Norris McLaren 1'09.954 — 2 Charles Leclerc Ferrari 1'10.063 0.109 3 Oscar Piastri McLaren 1'10.129 0.175 4 Max Verstappen Red Bull Racing 1'10.669 0.715 5 Isack Hadjar RB 1'10.923 0.969 6 Fernando Alonso Aston Martin 1'10.924 0.970 7 Lewis Hamilton Ferrari 1'10.382 (punição) 0.428 8 Esteban Ocon Haas F1 Team 1'10.942 0.988 9 Liam Lawson RB 1'11.129 1.175 10 Alexander Albon Williams 1'11.213 1.259 11 Carlos Sainz Jr. Williams 1'11.362 1.408 12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1'11.415 1.461 13 Nico Hulkenberg Sauber 1'11.596 1.842 14 George Russel Mercedes 15 Andrea Antonelli Mercedes 16 Gabriel Bortoleto Sauber 1'11.902 1.948 17 Pierre Gasly Alpine 1'11.994 2.040 18 Franco Colapinto Alpine 1'12.597 2.643 19 Oliver Bearman Haas F1 Team 1'11.979 2.025 20 Lance Stroll Aston Martin 1'12.563 2.609