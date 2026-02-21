Brasil termina em 20° no bobsled 4-man e se classifica para final

A equipe brasileira de bobsled (4-man) estreiou nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 na manhã deste sábado (21) com descidas consistentes no Cortina Sliding Centre. O quarteto fechou o primeiro dia de disputas na 20ª posição, dentro da zona de classificação para a bateria final.

continua após a publicidade

➡️Luto, trenó alugado e um feito inédito: a primeira final olímpica do Brasil no bobsled

Na primeira descida, o Brasil cravou o tempo de 55s04. Na segunda tentativa, a equipe marcou 55s42, sustentando a posição intermediária no ranking geral, os alemãos dominaram o top-3. As finais, que definirão os medalhistas e a classificação definitiva, acontecem neste domingo (22).

Formada pelos atletas Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Gustavo Ferreira e Luis Bacca, a equipe brasileira tem como objetivo principal superar o resultado histórico de Pequim 2022. Na ocasião, o Brasil terminou em 20º lugar, conseguindo pela segunda vez a classificação para a fase final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Quarteto do Brasil no bobsled-4man (Foto: Reprodução X)

Top-3 do bobsled 4-man

1 . Johannes Lochner / T. Margis / J. Wenzel / G. Fleischhauer (Alemanha) – 1:48.61 2 . Francesco Friedrich / M. Sommer / A. Schuller / F. Straub (Alemanha) – 1:49.04 3 . Adam Ammour / I. Ammour / J. Tasche / A. Schaller (Alemanha) – 1:49.20

Drama na pista

A prova foi marcada por incidentes graves. Três equipes sofreram quedas e não conseguiram completar o percurso. O quarteto da Áustria foi o primeiro a tombar, descendo parte da pista de cabeça para baixo. O piloto Jakob Mandlbauer precisou ser retirado de maca para atendimento médico, enquanto os outros três integrantes conseguiram sair andando.

A segunda equipe a sofrer um acidente foi a da França. O quarteto errou a trajetória na saída de uma curva e o trenó virou. Felizmente, todos os atletas saíram ilesos do local. Na última descida, a equipe de Tobago também sofreu com a pista e acabou tombando, sem conseguir chegar no final e tendo que ser retirado com assistência.