Um dos maiores nomes da história da NBA, LeBron James é um prodígio desde a adolescência. O astro do Lakers revelou ao podcast "New Heights" que recusou uma proposta milionária da Reebok antes de fechar com a Nike. Na época, o jogador ainda estava no ensino médio e não tinha feito a estreia profissionalmente.

— Não foi sempre a Nike. Eu fiz três reuniões, com a Adidas, Reebok e Nike. A melhor reunião, onde eu achei que assinaria o contrato, foi com a Reebok. Eu conversei com o CEO da empresa e o pessoal que cuidava do basquete, quando ainda estava no ensino médio. Eles me deram um cheque de 10 milhões de dólares e disseram: "Se você não falar com outra empresa, é seu" — contou LeBron.

Apesar da proposta tentadora, o astro contou que debateu com a mãe, Gloria James, e preferiu recusar a oferta. Após a recusa, LeBron confessou ter chorado no caminho de volta para casa com sua mãe — os dois moravam juntos em um apartamento localizado em Akron, Ohio.

— Falei que precisava de uma pausa, conversei com a minha mãe e agradeci a eles: "Quero continuar nossa conversa. Mas eu seria negligente em não falar com as outras marcas." Talvez eu tenha chorado no caminho de volta para casa, porque eu pensava que podia comprar o prédio onde morava com a minha mãe com aquele dinheiro — completou.

LeBron James é patrocinado pela Nike desde 2003, quando fez 18 anos (Foto: Jeff Bottari/AFP)

LeBron James tem contrato vitalício com a Nike

LeBron James não só decidiu fechar com a Nike há mais de 20 anos, como entrou para o grupo seleto de atletas que possuem contrato vitalício com a marca. Além dele, que assinou o acordo em 2015, Michael Jordan, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Kevin Durant são outros nomes que têm contrato com prazo indeterminado com a Nike.