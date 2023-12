Premiação da Copa da NBA: veja valores pagos em cada fase

A NBA estreia nesta temporada a NBA Cup, competição em formato de copa que está sendo disputada de forma paralela à temporada regular da liga. Após uma espécie de "fase de grupos", começam nesta segunda-feira as quartas de final do torneio, que também é conhecido como "In-Season Tournament".



Além do prestígio esportivo, muito dinheiro está em jogo na Copa da NBA. Para incentivar as equipes, a liga norte-americana de basquete pagará prêmios individuais aos jogadores, de acordo com a posição final de cada equipe.



