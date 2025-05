NBA: torcida dos Warriors vai ao desespero com lesão de Stephen Curry

Durante a partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, nesta terça-feira (6), o astro Stephen Curry sentiu uma lesão na coxa e deixou o duelo no segundo quarto. Após o armador sair da quadra, a equipe de São Francisco confirmou que ele não voltaria mais para disputar a primeira partida da série.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Pacers faz virada no Cavaliers em último segundo do jogo

Com a saída por lesão de Stephen Curry, diversos torcedores do Golden State Warriors começaram a se lamentar na rede social "X", antigo Twitter. Entre as mensagens, muitos torciam para que tivesse sido apenas um contratempo pequeno e que ele retornaria ao jogo. Porém, segundo o repórter Anthony Slater, Stephen agarrou o tendão da coxa e está fora do restante da partida, onde já tinha 13 pontos.

Confira a reação da web

Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors contra o Minnesota Timberwolves (Foto: David Dow/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte