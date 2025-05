O astro do Golden State Warriors Stephen Curry deixou a partida contra o Minnesota Timberwolves, na última terça-feira (6), após sentir uma lesão na coxa. Durante o segundo quarto do jogo, válido pelos playoffs da NBA, Curry sentiu o posterior e ainda tentou permanecer em quadra por algum tempo, mas logo pediu a substituição.

continua após a publicidade

➡️Mesmo com lesão de Curry, Warriors batem Timberwolves pela NBA

Aqui o momento da lesão do Stephen Curry



Ele sente o posterior, fica mais um tempo na quadra, faz o floater e depois pede pra ser substituído e vai direto pro vestiário pic.twitter.com/NpotgwOpCB — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) May 7, 2025

Após a saída do atleta para o vestiário, a equipe de São Francisco confirmou que o problema se tratava de lesão que impediria o retorno de Stephen Curry à quadra, acabando com as esperanças do torcedor de que o astro sofresse apenas com um problema pequeno. Até então, ele somava 13 pontos em 13 minutos na partida.

Curry tem sofrido com lesões na temporada (Foto: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Golden State Warriors vence

Apesar da saída de Curry, o Golden State Warriors não teve muita dificuldade para vencer o Minnesota Timberwolves por 99 a 88, na primeira partida da série das semifinais de conferência nos playoffs da NBA. O próximo jogo entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors acontecerá na quinta-feira (8), no Target Center, em Minnesota, às 22h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Stephen Curry ainda passará por exames para constatar a gravidade da lesão e, portanto, é uma grande preocupação do Golden State Warriors para a sequência dos playoffs. Aos 37 anos, o veterano Curry tem enfrentado problemas físicos ao longo da temporada. Ele já sofreu com dores no joelho e teve uma lesão pélvica, além de uma contusão no polegar, agravada durante a intensa maratona de playoffs.