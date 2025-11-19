João Gomes assiste jogo da NBA e prestigia único brasileiro na liga; veja
Ex-jogador na juventude, Rei do Piseiro viu o jogo entre Orlando Magic e Warriors
A noite de NBA teve um sabor especial para João Gomes. O cantor, que está nos Estados Unidos, marcou presença na arena para acompanhar o duelo entre o Golden State Warriors e o Orlando Magic.
A partida colocou frente a frente duas paixões do "Rei do Piseiro": de um lado, o Orlando Magic, franquia da qual João é torcedor declarado; do outro, o amigo e único representante brasileiro na liga, Gui Santos, que defende as cores do time californiano.
Nas redes sociais, João compartilhou o clima do jogo e o encontro com o ala brasileiro. Apesar de torcer para a equipe da Flórida, o cantor fez questão de prestigiar o compatriota, reforçando a "torcida verde e amarela" na liga mais disputada do mundo. O encontro uniu o entretenimento e o esporte, mostrando que a amizade com Gui Santos fala tão alto quanto a torcida pelo time do coração.
Números de Gui Santos na NBA
Desde sua chegada ao Golden State Warriors na temporada 2023/24, Gui Santos tem acumulado experiência na maior liga de basquete do mundo. Ao todo, o brasileiro já ultrapassou a marca de 1000 minutos em quadra pela franquia.
Confira os totais acumulados pelo ala em 91 jogos disputados:
Pontos: 333
Rebotes: 238
Assistências: 96
Roubos de bola: 33
Tocos: 12
Minutos jogados: 1.031
