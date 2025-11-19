João Gomes assiste jogo da NBA e prestigia único brasileiro na liga; veja

A noite de NBA teve um sabor especial para João Gomes. O cantor, que está nos Estados Unidos, marcou presença na arena para acompanhar o duelo entre o Golden State Warriors e o Orlando Magic.

A partida colocou frente a frente duas paixões do "Rei do Piseiro": de um lado, o Orlando Magic, franquia da qual João é torcedor declarado; do outro, o amigo e único representante brasileiro na liga, Gui Santos, que defende as cores do time californiano.

João Gomes assistiu o jogo entre Orlando Magic e Golden State Warriors pela NBA (Foto: Reprodução / Instagram)

Nas redes sociais, João compartilhou o clima do jogo e o encontro com o ala brasileiro. Apesar de torcer para a equipe da Flórida, o cantor fez questão de prestigiar o compatriota, reforçando a "torcida verde e amarela" na liga mais disputada do mundo. O encontro uniu o entretenimento e o esporte, mostrando que a amizade com Gui Santos fala tão alto quanto a torcida pelo time do coração.

Números de Gui Santos na NBA

Desde sua chegada ao Golden State Warriors na temporada 2023/24, Gui Santos tem acumulado experiência na maior liga de basquete do mundo. Ao todo, o brasileiro já ultrapassou a marca de 1000 minutos em quadra pela franquia.

Confira os totais acumulados pelo ala em 91 jogos disputados:

Pontos: 333

Rebotes: 238

Assistências: 96

Roubos de bola: 33

Tocos: 12

Minutos jogados: 1.031

