Lays completa 100 jogos com a camisa do Fluminense

A central Lays, um dos destaques do Fluminense e sétima maior bloqueadora da Superliga Feminina 2025/26, alcançou a marca de 100 partidas pelo clube. A celebração ocorreu na última sexta-feira (28), antes do confronto contra o Osasco, válido pela 8ª rodada da competição.

Em uma homenagem emocionante, a atleta recebeu uma camisa com o número 100 emoldurada. O momento festivo trouxe sorte para as "Guerreiras", que venceram o Osasco em casa por 3 sets a 1, em uma partida marcada por uma paralisação devido à chuva.

Lays é homenagiada ao completar 100 jogos pelo Fluminense (Foto: Mailson Santana/FFC)

Após a vitória tensa, Lays fez questão de agradecer o apoio inabalável dos torcedores, ressaltando que eles não desistiram do time, independentemente do placar e da interrupção causada pela precipitação. A central também expressou sua gratidão ao Fluminense pela homenagem e por sempre tê-la acolhido e apoiado.

Maior bloqueadora da temporada 2024/25 da Superliga Feminina

Esta é a quarta temporada de Lays no clube carioca, em duas passagens. A jogadora, que já foi a maior bloqueadora da Superliga 2024/2025 com 89 pontos e é a terceira maior bloqueadora daquela edição, foi uma das protagonistas da melhor campanha histórica do Fluminense na Superliga. Em sua trajetória no time, a central também conquistou o Campeonato Carioca e chegou duas vezes à semifinal da Copa Brasil.

Como foi o jogo número 100?

A partida foi muito disputada e estratégica para as jogadoras do Fluminense, que enfrentaram as paulistas em uma batalha emocionante. O primeiro set, marcado por testes e erros do time das Laranjeiras, acabou nas mãos das adversárias. No entanto, o segundo e o terceiro sets trouxeram a reorganização do Fluminense, que inflamou as parciais e respondeu com força total ao apoio da torcida presente.

A força da torcida foi testada no quarto set, quando a tempestade apertou, a água invadiu a arquibancada e goteiras molharam a quadra, forçando a interrupção de 20 minutos. Após a pausa, o público continuou lá, incentivando o time. Mesmo com as adversárias levando a quarta parcial, a crença na vitória permaneceu.

E a persistência valeu a pena. Com a torcida a plenos pulmões, o Fluminense se estabeleceu e levou a partida para um tie-break fenomenal, garantindo a vitória com a euforia dos fãs que aguardaram cada segundo pelo resultado.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Fluminense volta à ação somente no dia 9 de dezembro. O time enfrentará o Sesc Flamengo, em um clássico duelo carioca marcado para às 21h30 (de Brasília). Já o Osasco, joga contra o Minas, na quinta-feira (4). A partida tem início 19h30 (de Brasília).