Com presença de Thiago Silva, Fluminense vence Osasco no tie-break

Em um confronto digno de clássico e repleto de emoção, o Fluminense superou o Osasco nesta sexta (28), garantindo a vitória no tie-break após uma batalha de sets acirrados. O placar final foi de 3 a 2 (24/26, 27/25, 25/22, 21/25 e 15/9), em uma partida marcada por viradas, chuva e um alto nível de voleibol.

Além da chuva, uma visita especial. o jogador de futebol do Fluminense, Thiago Silva esteve presente pela primeira vez para prestigiar as "Guerreiras Tricolores", numa conversa rápida, ele destacou a qualidade das jogadoras em quadra e disse estar felizmente surpreso com a vitória.

Thiago Silva assistindo Fluminense x Osasco pela Superliga Feminina (Foto: Fluminense)

Como foi o jogo?

O primeiro set foi intenso e eletrizante, com o clube paulista abrindo 2 pontos de vantagem. O Osasco buscou o tempo perdido e encostou no placar, mas os ataques fatais de Ariane e o bloqueio do Fluminense garantiram a vantagem de 21 a 14 para as donas da casa. No entanto, o Osasco se aproveitou de erros do time tricolor (saques para fora e direcionamentos errados) para virar e fechar em 26 a 24.

Na segunda parcial, o roteiro foi semelhante: 2 pontos de vantagem para o Fluminense e a reação imediata do Osasco. A disputa seguiu ponto a ponto até o Fluminense abrir 17 a 12. Assim como no set anterior, a reta final foi dramática, com as visitantes empatando em 22 a 22, chegando ao 25 a 25. Com um bloqueio decisivo e um erro de ataque do Osasco, o Fluminense fechou em 27 a 25.

O terceiro set manteve o equilíbrio. O Fluminense iniciou com 2 pontos de vantagem, mantendo-se à frente até o 9º ponto. O Osasco empatou e seguiu as mandantes até o placar de 17 a 16, quando o Fluminense deslanchou, abrindo uma vantagem que não foi mais alcançada, finalizando em 25 a 22.

O quarto set teve um início diferente, mas acirrado. No 2 a 1 para o Fluminense, a chuva apertou e invadiu a quadra e as arquibancadas, forçando a paralisação do jogo por 20 minutos. Na volta, a situação permaneceu tensa. O Osasco continuou na cola das "Guerreiras" (apelido das jogadoras do Fluminense), que abriram dois pontos de vantagem em 20 a 18. Essa liderança durou pouco, pois as paulistas viraram e levaram o set com o placar de 25 a 22.

No tie-break, a reação tricolor, impulsionada pela torcida, foi decisiva. Mesmo com a insistência do Osasco, o Fluminense manteve a vantagem em no mínimo 2 pontos de diferença. Com dois erros de levantamento das adversárias (de Gray e Cugno), o Fluminense garantiu a vitória final por 15 a 9.

Equipe tricolor comemorando a vitória sobre o Osasco (Foto: Fluminense)

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Flamengo volta à ação somente no dia 9 de dezembro. O time enfrentará o Sesc Flamengo, em um clássico duelo carioca marcado para às 21h30 (de Brasília). Já o Osasco, joga contra o Minas, na quinta-feira (4). A partida tem início 19h30 (de Brasília).