Após vitória, jogadoras do Fluminense mandam recado para a torcida
Lays e Amanda exaltaram os torcedores
- Matéria
- Mais Notícias
A torcida do Fluminense foi um espetáculo à parte na vitória das "Guerreiras Tricolores" sobre o Osasco, por 3 sets a 2 (24/26, 27/25, 25/22, 21/25 e 15/9), na noite desta sexta-feira (28), pela oitava rodada da Superliga Feminina. Quem acompanhou apenas de casa não viu 1% do que foi o apoio incondicional, mesmo diante de uma tempestade intensa que paralisou o jogo por 20 minutos.
Com presença de Thiago Silva, Fluminense vence Osasco no tie-break
Mais Esportes
Em cinco sets, Flamengo vence Minas e é o último invicto na Superliga
Mais Esportes
Flamengo x Minas na Superliga Feminina: horário e onde assistir ao duelo de invictos
Onde Assistir
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A central Lays, em sua centésima partida pelo Tricolor, agradeceu o apoio inabalável, ressaltando que os torcedores não desistiram, independentemente do placar e nem mesmo com a chuva. A ponteira Amanda corroborou, destacando o público como fator essencial para o triunfo.
➡️ Com presença de Thiago Silva, Fluminense vence Osasco no tie-break
➡️Em cinco sets, Flamengo vence Minas e é o último invicto na Superliga
A torcida não desiste mesmo debaixo de chuva
A partida foi muito disputada e estratégica para as jogadoras do Fluminense, que enfrentaram as paulistas em uma batalha emocionante. O primeiro set, marcado por testes e erros do time das Laranjeiras, acabou nas mãos das adversárias. No entanto, o segundo e o terceiro sets trouxeram a reorganização do Fluminense, que inflamou as parciais e respondeu com força total ao apoio da torcida presente.
A força da torcida foi testada no quarto set, quando a tempestade apertou, a água invadiu a arquibancada e goteiras molharam a quadra, forçando a interrupção de 20 minutos. Após a pausa, o público continuou lá, incentivando o time. Mesmo com as adversárias levando a quarta parcial, a crença na vitória permaneceu.
E a persistência valeu a pena. Com a torcida a plenos pulmões, o Fluminense se estabeleceu e levou a partida para um tie-break fenomenal, garantindo a vitória com a euforia dos fãs que aguardaram cada segundo pelo resultado.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias