menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Após vitória, jogadoras do Fluminense mandam recado para a torcida

Lays e Amanda exaltaram os torcedores

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/11/2025
06:05
Fluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)
imagem cameraFluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Fluminense foi um espetáculo à parte na vitória das "Guerreiras Tricolores" sobre o Osasco, por 3 sets a 2 (24/26, 27/25, 25/22, 21/25 e 15/9), na noite desta sexta-feira (28), pela oitava rodada da Superliga Feminina. Quem acompanhou apenas de casa não viu 1% do que foi o apoio incondicional, mesmo diante de uma tempestade intensa que paralisou o jogo por 20 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A central Lays, em sua centésima partida pelo Tricolor, agradeceu o apoio inabalável, ressaltando que os torcedores não desistiram, independentemente do placar e nem mesmo com a chuva. A ponteira Amanda corroborou, destacando o público como fator essencial para o triunfo.

Fluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)
Fluminense vence o Osasco por 3 sets a 2 (Foto: Fluminense)

➡️ Com presença de Thiago Silva, Fluminense vence Osasco no tie-break
➡️Em cinco sets, Flamengo vence Minas e é o último invicto na Superliga

A torcida não desiste mesmo debaixo de chuva

A partida foi muito disputada e estratégica para as jogadoras do Fluminense, que enfrentaram as paulistas em uma batalha emocionante. O primeiro set, marcado por testes e erros do time das Laranjeiras, acabou nas mãos das adversárias. No entanto, o segundo e o terceiro sets trouxeram a reorganização do Fluminense, que inflamou as parciais e respondeu com força total ao apoio da torcida presente.

continua após a publicidade

A força da torcida foi testada no quarto set, quando a tempestade apertou, a água invadiu a arquibancada e goteiras molharam a quadra, forçando a interrupção de 20 minutos. Após a pausa, o público continuou lá, incentivando o time. Mesmo com as adversárias levando a quarta parcial, a crença na vitória permaneceu.

E a persistência valeu a pena. Com a torcida a plenos pulmões, o Fluminense se estabeleceu e levou a partida para um tie-break fenomenal, garantindo a vitória com a euforia dos fãs que aguardaram cada segundo pelo resultado.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias