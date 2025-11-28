Em cinco sets, Flamengo vence Minas e é o último invicto na Superliga

A noite desta sexta-feira (28) marcou o duelo mais importante da Superliga Feminina 25/26 até aqui. No Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo venceu o Minas por 3 sets a 2 (20/25, 28/26, 15/25, 25/18 e 15/8), em um confronto de altos e baixos. Com a vitória, o time segue como o único invicto na competição. Até então, as duas equipes ainda não haviam perdido no campeonato.

Como foi o jogo?

PRIMEIRO SET

Na primeira parcial, a oposta russa Maria Khalestskaya foi bastante acionada e correspondeu nas viradas de bola. Nos bloqueios, Julia Kudiess fez a diferença. Assim, o Minas abriu 15 a 12, após um início de set acirrado, obrigando Bernardinho a pedir tempo pela primeira vez. Aproveitando-se de erros do adversário, o time mineiro abriu 18 a 13. Porém, o Rubro-Negro reagiu e diminuiu a diferença para três pontos, no 20 a 17, o que fez Lorenzo Pintus pedir seu primeiro tempo técnico. Dois bloqueios seguidos do Flamengo fizeram a equipe chegar ao 20º ponto, contra 22 do adversário, mas o Minas voltou a pontuar com Maria. Um ataque para fora de Tainara deu a vitória da primeira parcial para a equipe mineira, por 25 a 20. Este foi o primeiro set perdido pelo Flamengo na Superliga 25/26.

SEGUNDO SET

Embalado e mais eficiente nas viradas de bola, o Minas abriu 7 a 2 no primeiro set. A equipe apresentou um melhor volume de jogo, enquanto o Flamengo tinha dificuldades em colocar a bola no chão. A ponteira Helena, que entrou no lugar de Karina no primeiro set e permaneceu no seguinte, foi fundamental para a reação rubro-negra. Foi dela o ponto que diminuiu a diferença para apenas um ponto, no 14 a 13, momento que explodiu a torcida presente no Maracanãzinho. A equipe chegou ao empate no 15º ponto, e a virada veio em ace de Helena, que fez mais um em sequência. No entanto, em dois erros, o time cedeu o empate ao Minas. A reta final foi extremamente acirrada, mas o aguerrido Flamengo, embalado pela torcida, levou a melhor. Em ponto de bloqueio, o time venceu o segundo set por 28 a 26, deixando tudo igual no confronto.

TERCEIRO SET

Assim como nas outras, o Minas foi o primeiro a criar vantagem na terceira parcial, abrindo 7 a 3. O ponto que levou a equipe ao 10 a 3 mostrou a garra da equipe mineira. No meio do rally, Nyeme defendeu um ataque forte de ombro, e o time colocou a bola no chão em um bloqueio. Dominante, o time abriu 12 a 4, contra um momento de "apagão" do Flamengo. Bernardinho mexeu nas ponteiras, ao voltar com Karina no lugar de Helena, e nas levantadoras, com Vivian no lugar de Giovana. As mexidas melhoraram o elenco, mas não foram suficientes, e o Minas venceu a terceira parcial por 25 a 15, em apenas 22 minutos.

Flamengo x Minas na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

QUARTO SET

Como virou habitual na partida, o Minas abriu logo no início, mas, dessa vez, o Flamengo, que manteve as alterações, foi eficaz e virou no quinto ponto. O sexto foi um bloqueio simples sensacional de Simone Lee, que melhorou a atuação ao longo do confronto. Em ataques potentes e sistema defensivo bem encaixado, o Flamengo chegou a ter 10 a 6. O Rubro-Negro seguiu na frente, mesmo que sempre com o adversário no retrovisor. O time da casa levou a quarta parcial por 25 a 18.

QUINTO SET

O tie break teve início com ace rubro-negro, que construiu uma distância dominante de 6 a 0 no placar. Dessa vez, o "apagão" foi mineiro, que ainda batalhava contra gritos ensurdecedores e provocações da torcida adversária. Constante e eficaz, o Flamengo fechou o set em 15 a 8, vencendo um caloroso jogo por 3 sets a 2, nos braços de sua torcida.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Flamengo volta à ação na próxima sexta-feira (5). O time visita o Vôlei Bauru, em duelo marcado para às 21h (de Brasília). Já o Minas, também fora de casa, joga contra o Osasco, na quinta-feira (5). A partida tem início 19h30 (de Brasília).