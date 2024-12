Campeão da F1, Verstappen analisa escândalo de Horner na Red Bull

A temporada 2024 terminou com gosto "agridoce" para a Red Bull, entre a conquista do quarto título seguido com Max Verstappen na Fórmula 1 e ficar longe da briga no Mundial de Construtores, vencido pela McLaren. No meio do caminho, diversas polêmicas atingiram a equipe taurina, que viveu um longo período turbulento nos bastidores e incomodou o piloto holandês.

O ano da Red Bull começou com rupturas, após o chefe Christian Horner ser acusado de assédio sexual por uma funcionária da Red Bull. O dirigente chegou a ser inocentado das acusações, mas a situação causou uma divisão entre os donos austríacos e tailandeses da companhia.

Os taurinos ainda viveram as acusações de Jos Verstappen, pai do tetracampeão mundial, pela imprensa, ao comportamento de Horner. Por fim, ainda viram o projetista Adrian Newey sair para acertar com a rival Aston Martin na sequência.

— Claro, no começo, não foi legal. Talvez, para algumas pessoas, tenha sido uma distração. Ao mesmo tempo, nunca senti que o grupo de engenheiros estava ficando distraído pelo assunto — disse Max ao site RacingNews365.

— Todo mundo estava focado no desempenho, talvez com algumas pessoas mais tensas aqui e acolá por conta das coisas que estavam saindo. Mas todo mundo é profissional suficiente para focar no trabalho. Não é fácil no fim do dia, mas também preciso focar no meu trabalho — completou.

Piloto da RedBull, Max Verstappen conquistou o quarto título da carrerira na Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Questionado sobre a principal lição aprendida pela Red Bull durante o ano, especialmente pelo intenso duelo contra Lando Norris e a McLaren, Verstappen foi direto na resposta.

— A maneira como nós lidamos com as dificuldades enquanto equipe. Foi muito estressante para todo mundo, mas acho que ficamos juntos e nos tornamos mais fortes — finalizou.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, de 14 a 16 de março.