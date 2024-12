Russell aponta fator crucial para vencer Hamilton na Mercedes: ‘Melhor do que nunca’

George Russell bateu seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, nas 30 sessões de classificação da Fórmula 1 em 2024. A vitória arrebatadora por 24 x 6 foi graças a estar “psicologicamente em um bom lugar”, na visão do britânico de 26 anos.

Além de largar na frente do heptacampeão por diversas vezes, foram duas vitórias de Russell na temporada – Áustria e Las Vegas – contra duas de Hamilton – Silverstone e Spa-Francorchamps. No campeonato, George terminou em sexto lugar, com 245 pontos, 22 à frente de Lewis.

Questionado pela Autosport, Russell falou sobre a confiança no conturbado W15 da Mercedes, além de se sentir seguro consigo mesmo. “Psicologicamente, estou em uma situação muito boa, especialmente quando se trata de cenários de alta pressão para tirar proveito de mim mesmo”, disse.

- Não vou comparar com meu companheiro de equipe, mas apenas em termos de meu desempenho pessoal, sinto que estou pilotando melhor do que nunca - emendou Russell, que acredita que estava bem após ficar claro que seria ele a liderar o projeto da Mercedes a partir do momento que Hamilton assinou com a Ferrari.

- Todo piloto é capaz de fazer grandes voltas, mas quanto a pressão aumenta e chega a uma volta no Q3, é aí que tudo se resume ao seu espaço mental. Sinto que aprendi muito sobre mim. Para cada pessoa é diferente, mas sei o que funciona para mim - analisou.

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.