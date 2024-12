Hadjar encerra lista de numerações e escolhe #6 para estrear na F1 em 2025

Ao ser anunciado pela Racing Bulls (antiga RB), na sexta-feira (20), como futuro companheiro de Yuki Tsunoda, Isack Hadjar ocupou a última vaga que ainda estava disponível no grid da Fórmula 1 para a temporada 2025. Agora, o time de Faenza confirmou que o vice-campeão da Fórmula 2 decidiu relembrar os tempos de kart e escolheu o #6 para estampar o carro a partir do próximo ano.

Durante os testes de pós-temporada que fez com a Red Bull, o francês optou por adesivar o #37 no RB20 — mesma numeração que já havia sido utilizada durante participações em treinos livres. No entanto, para a estreia na classe rainha, o jovem de 20 anos adotou um número que é sinônimo de sucesso, pois foi utilizado por muitos campeões mundiais ao longo de toda a história.

O caso mais recente é o de Nico Rosberg. Depois que o sistema de numeração fixa passou a vigorar na F1, em 2014, o alemão escolheu o #6 para enfeitar o carro prateado da Mercedes e, com ele, conseguiu derrotar Lewis Hamilton dois anos mais tarde para conquistar o único título da carreira. Pai de Nico, Keke Rosberg venceu o Mundial de Pilotos de 1982 com o mesmo numeral, mas com a Williams.

Além da dupla, apenas Kimi Räikkönen, na Ferrari, e Nelson Piquet, pela Williams, utilizaram o #6 de maneira integral ao longo da temporada em que venceram o campeonato, em 2007 e 1987, respectivamente. Porém, Jacques Villeneuve, Denny Hulme, Mario Andretti, Graham Hill, Jim Clark, Jochen Rindt, Giuseppe Farina, Jackie Stewart, Mike Hawthorn, Jack Brabham, John Surtees, Emerson Fittipaldi e Juan Manuel Fangio foram campeões que utilizaram o numeral em algum momento da carreira.

Isack Hadjar foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2024 (Foto: Divulgação/Red Bull)

Na história recente, Rosberg deixou de utilizá-lo em 2016, quando se aposentou logo após conquistar o título daquele ano. Anos depois, o canadense Nicholas Latifi o adotou em 2020, 2021 e 2022, quando vestiu as cores da Williams.

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.