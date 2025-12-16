Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei
Pentacampeã, equipe mineira não mostra resistência diante do Osaka
Parecia que era o Osaka Bluteon o pentacampeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Irreconhecível, o Cruzeiro foi facilmente derrotado pelo time japonês nesta terça-feira, na estreia, em Belém, com inapeláveis 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.
➡️ Douglas desabafa após derrota do Cruzeiro: Jogo horroroso
Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.
A equipe mineira (campeã em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2025) busca a reabilitação na quarta-feira (17), às 10h (de Brasília), contra o líbio Swehly Sports Club, campeão africano. A outra equipe do Grupo B é o Sicoma Monini Perugia, da Itália.
Além do Cruzeiro, mais dois clubes brasileiros buscam o título no torneio em Belém. Pelo Grupo A, o Praia Clube estreia nesta terça, às 17h (de Brasília), contra o Al Rayyan Sports Club, do Catar. O Vôlei Renata, de Campinas, está na mesma chave e enfrenta o Aluron, da Polônia, na estreia.
Abaixo, como foi a derrota do Cruzeiro
3º set: 25 a 14
- Jogador do Cruziero toca na rede, e Osaka tem o match-point: 24 a 13.
- Lopez ataca com precisão: 23 a 12.
- Nishida supera o bloqueio brasileiro: 22 a 11.
- Cledenílson finaliza após ótimo rally: 19 a 9.
- Com um ace, Matheus diminui para 18 a 8.
- Novamente no bloqueio, o camisa 5 japonês faz 18 a 6.
- Segue o show de Tomita: 17 a 6.
- Com bloqueio simples, Tomita faz 15 a 6.
- A equipe mineira não se entrega, mas os rivais abrem 14 a 6.
- Lopez, com mais um ace, faz 11 a 5 para o Osaka.
- Cruzeiro explora o bloqueio e diminui para 10 a 5.
- Osaka já abre 10 a 4.
- Equipe japonesa segue sobrando: 6 a 2.
- Osaka abre 4 a 1.
- A equipe japonesa larga com 3 a 0 na terceira série.
2º set: Osaka 25 a 18
- No ataque seguinte, o Osaka fecha o primeiro set por 25 a 14.
- Cruzeiro não se entrega e dimini para 24 a 14.
- Tomita, melhor do primeiro set, faz o sétimo ponto de ataque e time visitante abre 24 a 13.
- Por 21 a 13, equipe japonesa se aproxima da vitória no primeiro set.
- Osaka lidera por 18 a 12
- A equipe visitante vira para 11 a 7
- O time anfitrião abre 5 a 4
- Cruzeiro abre 4 a 2
- Início de jogo equilibrado: 2 a 2
