menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

Pentacampeã, equipe mineira não mostra resistência diante do Osaka

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
11:30
Atualizado há 4 minutos
Nishida, do Osaka, celebra mais um ponto sobre o Cruzeiro (Divulgação)
imagem cameraNishida, do Osaka, celebra mais um ponto sobre o Cruzeiro (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Parecia que era o Osaka Bluteon o pentacampeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Irreconhecível, o Cruzeiro foi facilmente derrotado pelo time japonês nesta terça-feira, na estreia, em Belém, com inapeláveis 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

continua após a publicidade

➡️ Douglas desabafa após derrota do Cruzeiro: Jogo horroroso

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

- Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.

A equipe mineira (campeã em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2025) busca a reabilitação na quarta-feira (17), às 10h (de Brasília), contra o líbio Swehly Sports Club, campeão africano. A outra equipe do Grupo B é o Sicoma Monini Perugia, da Itália.

continua após a publicidade
Douglas comemora ponto na derrota do Cruzeiro (Divulgação)
Douglas comemora ponto na derrota do Cruzeiro (Divulgação)

Além do Cruzeiro, mais dois clubes brasileiros buscam o título no torneio em Belém. Pelo Grupo A, o Praia Clube estreia nesta terça, às 17h (de Brasília), contra o Al Rayyan Sports Club, do Catar. O Vôlei Renata, de Campinas, está na mesma chave e enfrenta o Aluron, da Polônia, na estreia.

Abaixo, como foi a derrota do Cruzeiro

3º set: 25 a 14

  • Jogador do Cruziero toca na rede, e Osaka tem o match-point: 24 a 13.
  • Lopez ataca com precisão: 23 a 12.
  • Nishida supera o bloqueio brasileiro: 22 a 11.
  • Cledenílson finaliza após ótimo rally: 19 a 9.
  • Com um ace, Matheus diminui para 18 a 8.
  • Novamente no bloqueio, o camisa 5 japonês faz 18 a 6.
  • Segue o show de Tomita: 17 a 6.
  • Com bloqueio simples, Tomita faz 15 a 6.
  • A equipe mineira não se entrega, mas os rivais abrem 14 a 6.
  • Lopez, com mais um ace, faz 11 a 5 para o Osaka.
  • Cruzeiro explora o bloqueio e diminui para 10 a 5.
  • Osaka já abre 10 a 4.
  • Equipe japonesa segue sobrando: 6 a 2.
  • Osaka abre 4 a 1.
  • A equipe japonesa larga com 3 a 0 na terceira série.

2º set: Osaka 25 a 18

  • No ataque seguinte, o Osaka fecha o primeiro set por 25 a 14.
  • Cruzeiro não se entrega e dimini para 24 a 14.
  • Tomita, melhor do primeiro set, faz o sétimo ponto de ataque e time visitante abre 24 a 13.
  • Por 21 a 13, equipe japonesa se aproxima da vitória no primeiro set.
  • Osaka lidera por 18 a 12
  • A equipe visitante vira para 11 a 7
  • O time anfitrião abre 5 a 4
  • Cruzeiro abre 4 a 2
  • Início de jogo equilibrado: 2 a 2
Bloqueio do Cruzeiro tenta parar o ataque do Osaka (Divulgação)
Bloqueio do Cruzeiro tenta parar o ataque do Osaka (Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias