Irreconhecível, Cruzeiro perde na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

Parecia que era o Osaka Bluteon o pentacampeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Irreconhecível, o Cruzeiro foi facilmente derrotado pelo time japonês nesta terça-feira, na estreia, em Belém, com inapeláveis 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

- Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora. Amanhã tem outra pedreira - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.

A equipe mineira (campeã em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2025) busca a reabilitação na quarta-feira (17), às 10h (de Brasília), contra o líbio Swehly Sports Club, campeão africano. A outra equipe do Grupo B é o Sicoma Monini Perugia, da Itália.

Além do Cruzeiro, mais dois clubes brasileiros buscam o título no torneio em Belém. Pelo Grupo A, o Praia Clube estreia nesta terça, às 17h (de Brasília), contra o Al Rayyan Sports Club, do Catar. O Vôlei Renata, de Campinas, está na mesma chave e enfrenta o Aluron, da Polônia, na estreia.

Abaixo, como foi a derrota do Cruzeiro

3º set: 25 a 14

Jogador do Cruziero toca na rede, e Osaka tem o match-point: 24 a 13.

Lopez ataca com precisão: 23 a 12.

Nishida supera o bloqueio brasileiro: 22 a 11.

Cledenílson finaliza após ótimo rally: 19 a 9.

Com um ace, Matheus diminui para 18 a 8.

Novamente no bloqueio, o camisa 5 japonês faz 18 a 6.

Segue o show de Tomita: 17 a 6.

Com bloqueio simples, Tomita faz 15 a 6.

A equipe mineira não se entrega, mas os rivais abrem 14 a 6.

Lopez, com mais um ace, faz 11 a 5 para o Osaka.

Cruzeiro explora o bloqueio e diminui para 10 a 5.

Osaka já abre 10 a 4.

Equipe japonesa segue sobrando: 6 a 2.

Osaka abre 4 a 1.

A equipe japonesa larga com 3 a 0 na terceira série.

2º set: Osaka 25 a 18

No ataque seguinte, o Osaka fecha o primeiro set por 25 a 14.

Cruzeiro não se entrega e dimini para 24 a 14.

Tomita, melhor do primeiro set, faz o sétimo ponto de ataque e time visitante abre 24 a 13.

Por 21 a 13, equipe japonesa se aproxima da vitória no primeiro set.

Osaka lidera por 18 a 12

A equipe visitante vira para 11 a 7

O time anfitrião abre 5 a 4

Cruzeiro abre 4 a 2

Início de jogo equilibrado: 2 a 2