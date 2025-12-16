Douglas desabafa após derrota do Cruzeiro: 'Jogo horroroso'

Douglas não escondeu a decepção após a péssima atuação do Cruzeiro na estreia do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, em Belém. Nesta terça-feira, o time mineiro foi amplamente dominado pelo Osaka Bluteon, do Japão, que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/18 e 25/14.

Ainda em quadra, o ponteiro, campeão olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, desabafou, em entrevista à Cazé TV:

- Posso falar palavrão? Estou ***, nossa, que jogo horroroso. Nosso time não entrou em quadra. Não sei se foi o horário, mesmo assim, na semana passada, a gente ja inverteu os horários. Amanhã tem outra pedreira, a gente precisa ajustar o time e vai ter pouquíssimo tempo de treino. O campeonato é isso aí, trocação de tiro toda hora - disse Douglas, logo após a derrota, em entrevista à Cazé TV.

Cruzeiro busca reabilitação na quarta

Enorme frustração à parte, o time mineiro (campeão em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2025) busca o hexacampeonato do Mundial. E tenta a reabilitação na quarta-feira (17), às 10h (de Brasília), contra o líbio Swehly Sports Club, campeão africano. A outra equipe do Grupo B é o Sicoma Monini Perugia, da Itália.

Além do Cruzeiro, mais dois clubes brasileiros buscam o título no torneio em Belém. Pelo Grupo A, o Praia Clube estreia nesta terça, às 17h (de Brasília), contra o Al Rayyan Sports Club, do Catar. O Vôlei Renata, de Campinas, está na mesma chave e enfrenta o Aluron, da Polônia, na estreia.

As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, na capital paraense.