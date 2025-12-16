menu hamburguer
Ao vivo: Siga a estreia do Cruzeiro no Mundial de Clubes Masculino de vôlei

Pentacampeã, equipe enfrenta o Osaka Bluteon

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
10:16
Atualizado há 1 minutos
Cruzeiro em partida contra o Sesi Bauru na Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Reprodução / Instagram)
Cruzeiro em partida contra o Sesi Bauru na Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Reprodução / Instagram)
Vice-líder da Superliga, o pentacampeão Cruzeiro estreia, nesta terça-feira, em Belém, no Ginásio Mangueirinho, no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. O adversário é o Osaka Bluteon, e o Lance! acompanha ao vivo.

➡️ Onde assistir ao Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

2º set

  1. Equipe brasileira ganha dois pontos seguidos, e rivais lideram por 20 a 15.
  2. Brizard erra o saque, e Cruzeiro diminuiu: 19 a 13.
  3. Douglas levanta a torcida ao cravar no ataque: 18 a 12.
  4. Tomita aparece bem em duas jogadas seguidas, e Osaka faz 18 a 11.
  5. A equipe japonesa abre 16 a 11.
  6. Outro ace do Osaka, agora de Nishida, que faz 15 a 9.
  7. Com um erro de ataque do Cruzeiro, os japoneses abrem 14 a 9.
  8. Agora é a vez do bloqueio do Osaka funcionar: 13 a 9.
  9. Bloqueio de Matheus funciona, e o time brasileiro encosta: 11 a 9.
  10. Lucão volta a aparecer bem, e Cruzeiro diminui a desvantagem para 10 a 8.
  11. Osaka volta a abrir vantagem: 10 a 7.
  12. Lucão faz mais um ponto no ataque, e o Cruzeiro encosta em 8 a 7.
  13. Com mais um ponto de ataque, o time japonês abre 8 a 5.
  14. Osaka se impõe e abre 7 a 5.
  15. Otávio encaixa um ace, e o time mineiro encosta em 5 a 4.
  16. López erra o saque, e o Cruzeiro diminui para 5 a 3.
  17. O cubano López encaixa ótimo saque, e Osaka abre 4 a 2.
  18. Início equilibrado, e Cruzeiro faz 2 a 2.
  19. Osaka larga na frente na segunda parcial.

1º set: Osaka 25 x 14 Cruzeiro

  • No ataque seguinte, o Osaka fecha o primeiro set por 25 a 14.
  • Cruzeiro não se entrega e dimini para 24 a 14.
  • Tomita, melhor do primeiro set, faz o sétimo ponto de ataque e time visitante abre 24 a 13.
  • Por 21 a 13, equipe japonesa se aproxima da vitória no primeiro set.
  • Osaka lidera por 18 a 12
  • A equipe visitante vira para 11 a 7
  • O time anfitrião abre 5 a 4
  • Cruzeiro abre 4 a 2
  • Início de jogo equilibrado: 2 a 2

2013, 2015, 2016, 2021 e 2025. Em todos estes anos, o Cruzeiro se consagrou campeão do Mundial de Clubes masculino de vôlei. O time está empatado com o Trentino, da Itália, como a equipe com mais títulos da competição. No entanto, nesta edição, que acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, o clube italiano não participa, e o Cruzeiro pode ultrapassá-lo.

No ano passado, o time mineiro superou na final justamente o Trentino, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 25/22). A equipe chega ao Mundial como a segunda colocada da Superliga Masculina, empatada com o Campinas com 29 pontos.

Alexandre na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Alexandre na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

