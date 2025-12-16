Ao vivo: Siga a estreia do Cruzeiro no Mundial de Clubes Masculino de vôlei

Equipe brasileira ganha dois pontos seguidos, e rivais lideram por 20 a 15.

Brizard erra o saque, e Cruzeiro diminuiu: 19 a 13.

Douglas levanta a torcida ao cravar no ataque: 18 a 12.

Tomita aparece bem em duas jogadas seguidas, e Osaka faz 18 a 11.

A equipe japonesa abre 16 a 11.

Outro ace do Osaka, agora de Nishida, que faz 15 a 9.

Com um erro de ataque do Cruzeiro, os japoneses abrem 14 a 9.

Agora é a vez do bloqueio do Osaka funcionar: 13 a 9.

Bloqueio de Matheus funciona, e o time brasileiro encosta: 11 a 9.

Lucão volta a aparecer bem, e Cruzeiro diminui a desvantagem para 10 a 8.

Osaka volta a abrir vantagem: 10 a 7.

Lucão faz mais um ponto no ataque, e o Cruzeiro encosta em 8 a 7.

Com mais um ponto de ataque, o time japonês abre 8 a 5.

Osaka se impõe e abre 7 a 5.

Otávio encaixa um ace, e o time mineiro encosta em 5 a 4.

López erra o saque, e o Cruzeiro diminui para 5 a 3.

O cubano López encaixa ótimo saque, e Osaka abre 4 a 2.

Início equilibrado, e Cruzeiro faz 2 a 2.