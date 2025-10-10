Confusão tecnológica marca eleição de Assunção como sede do Pan 2031

Na manhã desta sexta-feira (10), a escolha da cidade de Assunção como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 foi marcada por uma confusão tecnológica. A eleição aconteceu em Santiago, no Chile, durante Assembleia Geral Extraordinária que reuniu representantes dos 41 países membro, e precisou de três testes antes da votação oficial ser realizada.

continua após a publicidade

➡️Rio-Niterói perde disputa com Assunção pelo Pan 2031

O sistema utilizado para a votação é gerenciado pela empresa britânica Lumi Global, parceira do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 2016 e utilizada na sessão que definiu a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. Cada Comitê Olímpico Nacional recebeu um dispositivo por número de votos a que tinha direito - os países que já sediaram os Jogos Pan-Americanos tinham direito a dois votos.

O presidente da Comissão Legislativa, Michael Chambers, fez uma explicação sobre o funcionamento do sistema: os representantes tinham dois minutos para escolher as opções 1, 2 ou 3 para votar na sede preferida ou se abster do voto. Antes da votação oficial, foi feito um primeiro teste em que os representantes precisavam escolher sua estação preferida do ano, apenas para garantir que os dispositivos estavam funcionando corretamente.

continua após a publicidade

Porém, o representante do Haiti ficou em dúvida se deveria escolher as opções por números (1, 2 ou 3) ou letras (A, B ou C), já que o dispositivo tinha um teclado alfanumérico. A confusão gerou a necessidade de realizar mais um teste, e dessa vez houve um problema técnico na parte exterior do aparelho. Após o terceiro teste, finalmente a dinâmica de votação funcionou e a eleição oficial pôde seguir.

Visão da tela de votação para sede do Pan 2031 (Foto: Reprodução/ Panam Sports)

Assunção vence Rio-Niterói

Assunção foi eleita como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 com 28 votos contra 24 para a candidatura Rio-Niterói, sem abstenções. Será a primeira vez que o país recebe o evento multiesportivo, um dos fatores que mais pesou na escolha da cidade. Apenas 12 dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas já receberam o evento e, pela movimentação nos bastidores, a ideia é de dar oportunidade a novos anfitriões.

continua após a publicidade

Oportunidade foi um termo frisado por Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico Paraguaio e vice-presidente da Panam Sports. Com uma infraestrutura bem menos consolidada que a do rival Brasil, a candidatura paraguaia aposta no Pan de 2031 como uma ferramenta para desenvolvimento esportivo e social no país.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico