Herói improvável decide para o Manchester United contra o Liverpool: ‘Bola de Ouro’
Harry Maguire faz o gol da vitória nos minutos finais do segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
O maior clássico da Inglaterra paralisou o domingo do futebol internacional com a partida mais aguardada pelos torcedores e correspondeu às expectativas ao entregar um grande espetáculo. O duelo colocou frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas igualmente pressionadas pela necessidade da vitória para recuperar a confiança e impulsionar o ambiente interno. Foi o Manchester United quem levou a melhor ao vencer o Liverpool por 2 a 1 em Anfield, na tarde deste domingo (19), em partida válida pela oitava rodada da Premier League.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Conheça o adversário do Real Madrid na La Liga, o time ‘mais chato do mundo’
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Aston Villa vence o Tottenham na Premier League e web desabafa: ‘Menos aura do mundo’
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
‘Esquecido’ pelo Real Madrid põe a Juventus no bolso, e torcedores pedem: ‘Tem que voltar’
Futebol Internacional19/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Depois de nove anos sem vencer o rival em sua casa, a equipe comandada por Rúben Amorim alcançou a parte superior da tabela, ocupando a nona colocação com 13 pontos — resultado de quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito jogos. Já os atuais campeões, liderados por Arne Slot, perderam fôlego na disputa pela liderança após o tropeço e permanecem em terceiro lugar, com 15 pontos, somando cinco vitórias e três derrotas.
Como foi a partida? ⚽
Ainda nos primeiros minutos, a partida demonstrou que seria intensa. Após um bate-rebate no meio-campo, a bola sobrou para Mason Mount, que encontrou Amad Diallo pelo lado direito do ataque. O costa-marfinense avançou e, com um passe de trivela, serviu Bryan Mbeumo, que infiltrava em profundidade. O camaronês finalizou de primeira, por baixo das pernas do goleiro Giorgi Mamardashvili, abrindo o placar aos dois minutos de jogo: 1 a 0 para o Manchester United.
Em seguida, a etapa inicial foi marcada pelo domínio territorial do Liverpool, que manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades nas finalizações. O United, em contrapartida, apostou em contra-ataques para explorar fragilidade defensiva deste início de temporada dos Reds, característica que se refletiu no gol marcado logo no início da partida. Cody Gakpo teve a melhor oportunidade para empatar, porém a finalização parou na trave.
O segundo tempo iniciou com mais uma bola na trave de Gakpo e manteve o cenário de superioridade ofensiva do Liverpool, que controlou a posse de bola e concentrou suas ações no terço final do campo. Mohamed Salah teve uma das chances mais claras da etapa: livre na pequena área, finalizou de meia altura e desperdiçou a oportunidade de empatar a partida.
Depois de parar na trave duas vezes, Gakpo não pediu música na terceira — porque finalmente preferiu balançar as redes. Aos 33 minutos do segundo tempo, o Liverpool trocou passes ao redor da área adversária até a bola chegar a Federico Chiesa, pelo lado esquerdo. O atacante cruzou rasteiro de primeira, com a perna canhota, e o holandês completou de direita, também de primeira, sem goleiro, na pequena área: 1 a 1.
Porém, o destino estava ao lado de quem mais precisava da vitória para almejar voos maiores na parte de cima da tabela. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio curta de Bruno Fernandes, Mbeumo tentou a finalização, a bola desviou na defesa e voltou para o camisa 8, que cruzou de primeira na área. Lá estava Harry Maguire, decisivo, para cabecear firme e garantir o gol da vitória no North West Derby: 2 a 1 para o Manchester United.
Nas redes sociais, Maguire — que já foi tanto idolatrado quanto criticado pela torcida de Manchester por conta de falhas defensivas e gols decisivos — voltou a ser exaltado após decidir a partida mais importante da temporada até agora. A atuação do zagueiro gerou uma enxurrada de comentários e elogios. Abaixo, confira algumas reações nas redes sociais sobre o jogador:
Tradução: Harry Maguire, você sabe o que fez? Você silenciou Anfield.
Tradução: Maguire Bola de Ouro.
Tradução: Harry Maguire é meu cabra.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias