Rayssa Leal e mais: como os principais skatistas chegam ao Super Crown?

O Super Crown World Championship 2025 acontece neste final de semana (6 e 7 de dezembro) em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, pelo terceiro ano consecutivo. A competição reúne os 20 melhores e as 10 melhores skatistas da temporada. No naipe feminino, destacam-se Chloe Covell, Rayssa Leal e Aoi Uemura. Já no masculino, os principais candidatos ao título são Nyjah Huston, Giovanni Vianna e Yuto Horigome.

Destaques da categoria feminina

Chloe Covell

Aos 15 anos, a australiana chega ao Super Crown no topo do ranking após resultados consistentes em etapas da SLS deste ano, incluindo títulos em Santa Monica e Cleveland. Chloe Covell tem vaga direta na bateria final da competição. A skatista participou dos Jogos de Paris 2024, terminando na oitava posição.

No Super Crown do ano passado, foi ela quem quase tirou o título de Rayssa Leal. As duas fizeram uma disputa acirrada, mas que teve fim positivo para a brasileira, ao conquistar uma nota 9.1. Ainda hoje, Chloe desponta como a principal rival da "Fadinha".

Chloe Covell em Paris 2024 (Foto: Odd Andersen/ AFP)

Rayssa Leal

Com 22 pontos, a seis de distância de Chloe Covell, Rayssa Leal é a segunda colocada do ranking da SLS Championship Tour 2025 e chega ao Super Crown com grandes chances de título. A skatista é a única tricampeã do torneio, após vencer em 2022, 2023 e 2024. A brasileira também avança direto à final.

Este ano, Rayssa venceu as etapas de Miami e Brasília. Aos 17 anos e recém-formada no Ensino Médio, ela é a maior campeã da história da SLS e xodó da torcida brasileira, que estará presente no Ginásio do Ibirapuera.

Rayssa Leal com troféu da SLS Super Crown 2023 em São Paulo (Foto: Divulgação/ SLS)

Aoi Uemura

Em temporada ascendente na carreira, Aoi Uemura venceu a etapa de Paris da SLS e foi vice-campeã em Santa Monica, além de um terceiro lugar em Las Vegas. A japonesa terá que passar pela bateria eliminatória do Super Crown, mas é esperado que avance à final e brigue pelo pódio da competição.

Aoi Uemura ficou em terceiro lugar na etapa de Las Vegas da SLS 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Candidatos ao título do Super Crown

Nyjah Huston

O americano tem impressionantes sete títulos de Super Crown (2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2024). Em etapas da SLS este ano, saiu vencedor na de Miami. Conhecido por manobras complicadas e ousadas, o atleta é o principal postulante a levantar o troféu do Super Crown. Nyjah é o primeiro do ranking e entra direto na final. Em Paris 2024, conquistou a medalha de bronze.

Nyjah Huston no Super Crown de 2024 (Foto: Gabriela Guedes/Lance!)

Giovanni Vianna

Vice no Super Crown do ano passado, o brasileiro é mais um que tem vaga direta na final este ano. No ranking da SLS, é o segundo colocado, a apenas dois pontos de Nyjah. Este ano, foi vice na etapa de Paris, em outubro. Giovanni apresenta linhas constantes e promete entrar forte na briga pelo título desta temporada.

Giovanni Vianna nas semis do STU Pro Tour do Rio (Foto: Julio Detefon / STU)

Yuto Horigome

O japonês é nada mais nada menos que bicampeão olímpico, provando sua relevância no skate mundial. Yuto Horigame não teve resultados tão expressivos em etapas da SLS este ano e terá que passar pela fase eliminatória no Super Crown, mas quase sempre é presença garantida na bateria final.

Yuto Horigome foi medalhista de outo nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Programação do Super Crown

Sábado (6/12) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7/12) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino