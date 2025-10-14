New York Jets e Denver Broncos. Um jogo da semana 6 da NFL que podia entregar muito mais em campo do que o que realmente foi entregue. O jogo, super defensivo (e com muitos erros) acabou apenas em 13 a 11 para o time de Denver. Mas o que quero trazer para vocês é a atmosfera que foi essa partida na capital da Inglaterra. E já te adianto, é muito diferente do jogo da maior liga de futebol americano no Brasil.

Quando eu te digo que a atmosfera é diferente, isso me obriga quase que automaticamente a traçar um paralelo entre como ambas cidades preparam o jogo. Em Londres, vemos o charme. Em São Paulo, a emoção.

Cheguei em Londres no sábado a tarde para fazer as reportagens de campo pela Madhouse TV, uma oportunidade única. E logo percebi a NFL na cidade inglesa não é um ponto tão alto de atenção do público. Nas ruas do centro, onde estão os principais pontos turísticos, não se vê nenhum ponto de referência ao jogo (ou quase nenhum, inclusive se alguém que está lendo essa coluna souber onde tem e me mandar, vou adorar ver de perto). Não há arte sobre a partida, não há eventos de tanta relevância, não há anúncios em todos os locais, não há flyers, divulgação, banners, entre outras coisas. Por aqui, é mais uma partida comum, como se fosse um jogo do futebol londrino, jogado pelo Tottenham Hotspur, Arsenal ou Chelsea.

No Brasil, vemos toda a empolgação e a emoção de receber uma partida da maior liga de futebol americano do mundo. Banners em diversos pontos turísticos de São Paulo, divulgação nos metrôs, ônibus, mini-caminhões passando pela Avenida Paulista mostrando highlights e vídeos de divulgação da partida; murais pintados por grandes artistas, como, por exemplo, o Kobra, em pontos principais da cidade, além de uma cidade que claramente está respirando aquele momento.

Perto do estádio do Tottenham, onde foi a partida, pode-se ver poucos pontos que remetessem ao jogo. Nada muito visível ou notável. Perto da Neo Química Arena, do Corinthians, era possível sentir no ar que teríamos um jogo da NFL.

Em Londres, uma das cidades mais charmosas em que já passei (se não a mais charmosa), existe uma atmosfera diferente. Muita classe, emoção contida, mas tudo milimetricamente funcionando de forma perfeita. A arena, que cabe 60 mil pessoas e é uma das mais equipadas do mundo, tem uma estrutura fora do comum para a imprensa (só falta te pegarem no colo e te levarem onde você quer estar), um apoio muito forte aos fãs de NFL, não parece ter pontos-cegos para a a partida e a estrutura do espetáculo em si é harmoniosa e fazem o que querem, da maneira que querem. Incluindo as cores da bandeira do Reino Unido saindo em forma de fumaça do topo do estádio. Isso, não vou negar, traz uma atmosfera surreal. E mostra que, de fato, quem está presenciando aquele momento nunca vai esquecer.

No Brasil, a estrutura para imprensa e fãs também é excelente. No caso dos fãs, reclamações existentes quanto às filas em ativações ou pontos de alimentação e bebidas são válidas e não acontecem em Londres. Mesmo com 15 mil pessoas a mais no estádio. Mas, ao mesmo, tempo, é possível ver em São Paulo uma atmosfera e preocupação da NFL em realizar um "mini-Super Bowl"na cidade. O que não acontece na capital da Inglaterra. Ativações interativas, marcas preocupadas em trazer uma experiência para o fã, entretenimento dinâmico interessante durante a partida... isso é de São Paulo. E do Super Bowl.

Não vi um apoio de segurança em Londres tão forte quanto presenciei em São Paulo. Mesmo sabendo que, segundo diversas fontes, que a taxa de criminalidade de São Paulo é maior que a de Londres. E o transporte público também não teve operação especial, como vimos em SP. Isso, também, é claro, pelo horário do jogo em ambas cidades. Não posso deixar de pontuar que não ter que se preocupar tanto assim com a segurança também é um luxo.

Ambos estádios são lindos. Tanto a Arena Corinthians quanto o New Tottenham Hotspur Stadium. E o de São Paulo não perde em nada para o de Londres. São apenas diferentes. Ainda, também não notei a presença de personalidades da mídia na partida da Inglaterra - o que é essencial para tirar o futebol americano da bolha.

Quanto aos fãs de futebol americano, é certo dizer que o público do Brasil é mais caloroso. Mas isso é porque nós somos assim. E não tira o fato de que a festa feita pela torcida londrina também foi linda. Mas o Brasil é simplesmente diferente. Nós temos "o molho" quando o assunto é torcer.

Claro, vamos lá. Este foi o 41º jogo da NFL em Londres. Já se passaram muitos. Eles sabem fazer tudo muito bem há anos. E São Paulo soube seguir os padrões de excelência desde a primeira partida na cidade.

No Brasil, passamos apenas pelo 2º jogo. Mas eu espero muito que, quando a gente chegue no nosso jogo de número 40, não tenhamos normalizado esse evento tanto quanto a cidade e os fãs Londres normalizaram. E, principalmente, torço para que o fogo da emoção da NFL em nosso país esteja aceso como se fosse da primeira vez.