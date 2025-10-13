Calendário completo da Kings League Brasil é divulgado; veja confrontos

A Kings League divulgou nesta segunda-feira o calendário completo com as datas e confrontos das cinco rodadas da fase de grupos da Kings Cup Brazil. A competição tem início já nesta próxima sexta-feira, 17 de outubro, e se estenderá até o dia 3 de novembro, prometendo agitar o cenário com jogos eletrizantes e muita rivalidade.

O Kickoff da Kings League aconteceu no último sábado (11) no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

As duas primeiras rodadas já contam com horários definidos. A estreia, na sexta-feira (17), terá cinco partidas, começando às 17h com o duelo entre Fluxo e Funkbol. O dia inaugural ainda reserva o clássico entre G3X e Desimpedidos às 18h, além do "Jogo Desafio" entre G3X e Capim FC, às 21h, colocando frente a frente equipes de grupos diferentes.

A segunda rodada acontecerá na segunda-feira, 20 de outubro, novamente com cinco jogos e confrontos de peso, como Desimpedidos contra Furia. As rodadas 3, 4 e 5, que ocorrerão nos dias 24/10, 27/10 e 03/11, já têm os duelos definidos, mas os horários das partidas ainda serão confirmados ("TBD") pela organização.

A estrutura do torneio prevê cinco jogos por rodada, sendo quatro confrontos dentro dos respectivos grupos (A e B) e um "Jogo Desafio" especial, que promove um embate entre times de chaves distintas, apimentando ainda mais a disputa pela classificação.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

continua após a publicidade

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.