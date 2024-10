Equipe da NBA inova com ‘aro duplo’ em treinos; veja imagem

Jay Larranaga, auxiliar técnico do Los Angeles Clippers na NBA, criou uma "cesta diferente" para os treinos da equipe. Agora, os jogadores praticam arremessos com uma estrutura circular, instalada em um ângulo de 45º, acima do aro tradicional. A ideia é que os atletas sejam forçados a lançar a bola em uma inclinação mais favorável ao acerto recorrente.

O responsável pela ideia está no Clippers desde 2021 e já foi cogitado como treinador principal em outras franquias da NBA. A invenção causou estranhamento entre os atletas, mas agora já é elogiada.

– Não é fácil, mas a cada dia vou aprimorando mais meus arremessos. Definitivamente me ajuda – opinou o ala Derrick Jones Jr.

A cesta diferente foi batizada de "EZ Rim", confeccionada por um soldador. O aro superior é ajustado de acordo com a distância do arremesso que será praticado. Confira imagem abaixo.

Aro duplo usado pelo Los Angeles Clippers na NBA (Foto: Reprodução/X/@FlyByKnite

Los Angeles Clippers na temporada da NBA

O Los Angeles Clippers estreou com derrota na temporada 2024/25 da NBA. A equipe auxiliada por Larranaga perdeu para o Phoenix Suns por 116 a 113 no Intuit Dome, em Inglewood, casa dos Clippers. Durante a partida, os mandantes tiveram 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

O próximo jogo da franquia de L.A. será neste sábado (26), às 18h (de Brasília), contra o Denver Nuggets.