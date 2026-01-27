Lais Souza relembra acidente às vésperas das Olimpíadas: 'recomeçar é vencer'

A ex-ginasta Lais Souza relembrou, em publicação nas redes sociais, o grave acidente sofrido às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, que completa 12 anos nesta terça-feira (27). Na época, a brasileira estava classificada para a disputa do esqui aéreo e se preparava para a competição, quando colidiu contra uma árvore e fraturou a coluna cervical, ficando tetraplégica.

Lais integrava a seleção brasileira de ginástica e defendeu o país em duas edições de Jogos Olímpicos, a última dela em Londres 2012. No ano seguinte, mudou de modalidade e passou a treinar no esqui aéreo, esporte em que os atletas descem uma rampa íngreme para se lançar ao ar e realizar acrobacias.

— Até então, eu nunca tinha tido contato com a neve. Aprendi a esquiar e, logo em seguida, a saltar de rampas enormes, que projetavam meu corpo a mais de seis metros de altura. Repeti inúmeras vezes, até o corpo entender. Na ginástica, nunca tive medo de executar um Yurchenko com dupla pirueta. Mas no esqui era diferente. Não houve um único treino em que eu não pensasse em desistir. Ainda assim, escolhi enfrentar o medo - escreveu Lais.

— Participei de várias competições no esqui. Ganhei medalhas. As seletivas foram duríssimas. Mas a vaga olímpica veio. A dez dias do início dos Jogos, os treinos exaustivos já não eram mais necessários. Não saltávamos mais as rampas. Ajustávamos detalhes. Treinos mais leves, foco em velocidade, em frear, em manter o corpo aquecido. O trabalho duro já tinha sido feito. Faltava só viver o sonho. Mas, às vezes, o tempo decide mudar o rumo da história. A vida não seguiu o roteiro que eu planejei. Esses 12 anos me ensinaram que algumas vitórias não vêm com medalha. Aprendi que recomeçar também é vencer - completou.

No dia 27 de janeiro de 2014, Lais estava com 24 anos e treinava em Park City, nos Estados Unidos, quando se chocou contra uma árvore e sofreu fratura nas vértebras C3 e C4, provocando lesão medular e a perda dos movimentos do pescoço para baixo.

Lais Souza atua como palestrante (Foto: Reprodução/ Instagram)

Lais deseja sorte aos brasileiros em Milão-Cortina

Atualmente, Lais atua como palestrante e mantém a rotina intensa de fisioterapia e cuidados médicos, que costuma compartilhar nas redes sociais. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que terão a maior delegação da história do Brasil, ela aproveitou para desejar boa sorte aos compatriotas na competição.

— Milano Cortina já estão logo ali. E cada novo ciclo olímpico me faz revisitar tudo o que vivi, agora com mais força e maturidade. Sigo acreditando no esporte! Quero desejar força e coragem a todos os nossos atletas. Que vocês vivam esse sonho por inteiro. E que orgulho ver o Brasil chegar a esses Jogos com 14 atletas classificados, a nossa maior delegação! Que a história continue sendo escrita - finalizou.

