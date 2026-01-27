Jean Silva explica 'surfe' nas costas de adversário no UFC 324

Ele treinou a posição antes da luta e a executou no fim do combate.

Jean Silva voltou à coluna das vitórias no UFC em grande estilo, vencendo Arnold Allen e viralizando com uma atuação de gala. No fim do duelo com o inglês, o ''Lorde'' aproveitou que seu adversário estava agachado e fez uma pose subindo nas costas dele, como se estivesse ''surfando'' rumo ao triunfo.

Após a luta, em entrevista ao UFC Brasil, Silva relembrou a pose que viralizou na internet e declarou que já treinou a ''posição'' na academia.

— Na verdade, a gente treinou isso. Tem vídeo disso, eu vou até soltar depois. Tem vídeo meu fazendo isso com companheiros de treino. Treinamos isso porque sabíamos que ele é um cara muito difícil de manter no chão. Quem lembra da luta dele com o Evloev sabe disso. Se eu ficasse nas costas dele um pouco, ele ia colocar as duas mão e ia subir com o quadril alto, então a gente pensou que, como estaria no fim do round, vamos deixar ele se levantar, aí eu fico em pé nas costas dele e já era e isso aconteceu.

Jean ''surfou'' em cima de Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Emoção após triunfo no UFC 324

Claramente emocionado após a luta, Jean foi às lágrimas ao ouvir o anúncio de sua vitória e elogiou muito o adversário, dizendo que Arnold Allen era seu ídolo antes de o brasileiro assinar com o UFC — o inglês está no Ultimate desde junho de 2015, mais de um ano antes de Silva fazer sua estreia no MMA profissional.

— A emoção se deu muito pelo Arnold Allen ser um ídolo meu. Quando eu fiz minha estreia no profissional, ele já estava no UFC, ele vai fazer 11 anos de casa. Sempre me espelhei nele, sempre gostei dele. Eu jogo curvado, assim como ele. É difícil fazer algo contra um ídolo seu e era algo que eu não imaginei que ia acontecer. Achei que, quando eu chegasse no UFC, esses caras nem iam estar mais aqui, mas hoje estou lutando contra eles.

Com a vitória sobre Allen, Jean Silva chegou à sexta posição do ranking peso pena e ficou mais perto de seu maior objetivo, o cinturão da categoria.