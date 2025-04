Marta detona imprensa após vitória da Seleção Feminina

Fora da convocação nesta Data Fifa, Marta falou sobre a vitória da Seleção Feminina sobre os Estados Unidos, na última terça-feira (8) e fez críticas à cobertura da imprensa. Em suas redes sociais, a Rainha disse que sentiu falta de mais repercussão sobre o feito, que não acontecia há dez anos.

- Acordei com uma ótima notícia, depois de dez anos a nossa seleção ganhou das americanas. É só o que dá no Instagram, porque nos sites de notícia, pouco se fala, destacam mais quando perde. Não vi nada nos sites de notícia - disse Marta.

O triunfo veio nos acréscimos, com gols de Kerolin e Amanda Gutierres. Além de ser a primeira vitória brasileira em território norte-americano, o resultado quebrou um jejum de 10 anos para o Brasil. A última vitória havia acontecido em 2014, pelo placar de 3 a 2, em Brasília.

A caminho do treino com o Orlando Pride, clube que defende há nove temporadas, Marta aproveitou para cumprimentar as jogadoras pelo resultado.

- Não assisti ao jogo, era bem tarde e acordo às 6 da manhã todos os dias. Mas, a primeira coisa que apareceu no meu telefone quando abri foi a vitória da Seleção, então, parabéns, meninas! - disse.

Seleção Brasileira quebrou jejum histórico contra os Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Próximo compromisso da Seleção

A Seleção Feminina volta a jogar no dia 27 de junho, contra a França, em Grenoble, e dá sequência à preparação do Brasil para a Copa América. A competição acontece no Equador, de 12 de julho a 2 de agosto.