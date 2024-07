Klay Thompson encerra trajetória de títulos, recordes e redenção histórica no Warriors

Klay Thompson com a camisa do Warriors (Foto: Noah Graham / AFP)







Publicada em 01/07/2024

Um dos principais nomes da dinastia do Golden State Warriors, que conquistou quatro títulos nos últimos dez anos, Klay Thompson se despediu da franquia de São Francisco nesta segunda-feira (1º). Acertado com o Dallas Mavericks, o ídolo defendeu os “Dubs” por 13 anos.

Klay é um dos jogadores que estava no início do projeto do Warriors — como o caso de Draymond Green, que foi recrutado um ano depois — sendo draftado em 2011, na primeira rodada. Filho de um ex-jogador da NBA, Mychal Thompson, o atleta foi a 11º escolha geral daquele ano.

RECORDES

Klay não passou em branco pela NBA. Muitos fãs da liga têm lembranças fortes do jogador, sendo elas boas ou ruins (claro, se você for um rival). Já na sua primeira temporada, em 2014, estabeleceu, ao lado de Curry, o recorde de 484 cestas de três combinadas em uma temporada. E não parou por aí, nos anos posteriores os "Splash Brothers", como ficaram conhecidos, aumentaram o feito, com 525 no campeonato seguinte e 678 em 2015-16.

Além disso, Thompson também realizou os seguintes feitos:

Mais arremessos de 3 pontos convertidos em uma única partida (temporada regular) — 14

Mais arremessos de 3 pontos convertidos em um único playoff — 98 (empatado com Stephen Curry)

Mais arremessos de 3 pontos convertidos em uma única partida de playoffs — 11

Mais pontos em um único quarto (temporada regular) — 37

Klay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry (Foto: AFP)

LESÃO

Como na vida nada são flores, Klay teve um péssimo momento da carreira, que foi a sua grave lesão. O jogador ficou fora por mais de dois anos após romper o ligamento cruzado (2019) e o tendão de Aquiles do pé direito (2020). O norte-americano retornou às quadras no dia 9 de janeiro de 2022, contra o Cleveland Cavaliers. Neste ano, após sair de um período difícil, o jogador levou o Larry O'Brien para casa, uma redenção histórica.

TÍTULOS

(Foto: Noah Graham / AFP)

Thompson possui quatro títulos com o Golden State Warriors (2014–2015, 2016–17, 2018–2019 e 2021–22). As disputas foram marcadas pela rivalidade com o Cleveland Cavaliers, que era liderado por LeBron James. Na maioria das finais que disputou, Klay deixou a sua marca, principalmente ao lado de Stephen Curry, com quem formou uma das maiores duplas da NBA.

Além de ter deixado um grande legado, Thompson se despede do Warriors com muitos momentos incríveis ao lado do time e de sua torcida, a “DubNation”. As quadras nunca irão esquecer do seu estilo marcante de jogo, com o seu desempenho incrível das bolas de três. Ao lado de Curry, o ala-armador revolucionou a forma de jogar na NBA. Agora, um dos grandes arremessadores da história leva a sua pontaria para o Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving.