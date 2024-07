Klay Thompson deixa o Warriors após temporada melancólica na NBA; veja números

Ídolo dos Warriors, Klay Thompson fez última temporada ruim na equipe (Foto: Christian Petersen / AFP)







Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 01/07/2024 - 16:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O ala-armador Klay Thompson acertou com o Dallas Mavericks após 13 temporadas no Golden State Warriors. Pela franquia da Califórnia, o atleta fez história, com quatro títulos, além de diversos recordes e momentos marcantes. No entanto, o ídolo deixa a equipe depois de uma temporada melancólica, com números abaixo do esperado e um último jogo que ficará marcado negativamente na sua história.

Na temporada 23-24, Klay Thompson teve a terceira pior média de pontos por jogo da carreira, ficando acima apenas dos dois primeiros anos na NBA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Números de Klay Thompson na temporada 23-24

77 jogos

17.9 pontos por jogo

43.2% de acerto nos arremessos

93% de acerto nos lances livres

3.3 rebotes por jogo

2.3 assistências por jogo

0.5 bloqueios por jogo

Fonte: Sofascore

Números de Klay Thompson na carreira

793 jogos

19.6 pontos por jogo

45.3% de acerto nos arremessos

86% de acerto nos lances livres

3.5 rebotes por jogo

2.3 assistências por jogo

Fonte: Sofascore

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados

Os números não foram brilhantes, mas a temporada de Thompson pelos Warriors ainda tinha salvação. O grande problema foi a partida final, que se tornou a última do ídolo com a camisa da franquia. A equipe não se classificou diretamente para os playoffs e precisava superar o Sacramento Kings no play-in para sobreviver. No entanto, o Golden State Warriors foi derrotado por 118 a 94 em péssima performance de Klay, que não anotou nenhum ponto e errou todos os dez arremessos tentados.

O fim melancólico em nada abalou a idolatria do tetracampeão e cinco vezes All-Star Klay Thompson nos Warriors, mas deixou a sensação de que não poderia mais render pela equipe como no passado. Agora, o ala-armador, considerado um dos grandes arremessadores da história, busca provar que ainda pode ser um diferencial na NBA com a camisa do Dallas Mavericks.