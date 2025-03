Kirsty Coventry é eleita primeira mulher presidente do COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) elegeu, nesta quinta-feira (20), em Pilos, na Grécia, Kirsty Coventry como a nova presidente. 105 membros da entidade máxima do Movimento Olímpico votaram para que a ex-nadadora do Zimbábue fosse eleita a substituta do alemão Thomas Bach. Com a eleição, ela protagonizou um marco histórico no COI, se tornando a primeira mulher e africana a assumir o cargo.

Com apenas presidentes homens desde sua criação em 1894, o COI terá a primeira mulher no cargo mais alto em 131 anos. Além de quebrar a escrita do gênero, a campeã olímpica de 41 anos também será a primeira africana na presidência que só teve europeus ou norte-americanos.

- É um momento extraordinário. Quando eu era uma menina de nove anos de idade, não imaginava que eu estaria aqui um dia, conseguindo retribuir a esse movimento incrível. Não é apenas uma grande honra, como também é um lembrete do meu compromisso com todos vocês de liderar essa organização com muito orgulho e com os valores que espero deixar vocês confiantes da decisão que tomaram. Obrigado do fundo do meu coração. Agora temos muito trabalho juntos, e gostaria de agradecer aos candidatos. Foi uma campanha incrível. Isso nos tornou melhores e tornou nosso movimento mais forte. Eu sei, por todas as conversas que tive com cada um de vocês, o quão mais forte será o Movimento Olímpico quando voltarmos a ficar juntos e executarmos algumas das ideias que compartilhamos. Muito obrigado por este momento - disse Kirsty Coventry, em seu discurso de agradecimento aos demais membros do COI.

Quem é Kirsty Coventry, nova presidente do COI?

Nascida em 1983, em Harare, no Zimbábue, Kirsty Coventry foi uma nadadora de sucesso. Com carreira consolidada nos Estados Unidos, ela sempre defendeu seu país natal, onde é conhecida como “tesouro nacional”. A ex-nadadora possui um currículo olímpico impressionante: sete medalhas, incluindo dois ouros, quatro pratas e um bronze. Ela detém o título de atleta feminina mais vitoriosa do continente africano em Jogos Olímpicos.

Kirsty participou de cinco edições olímpicas, estreando aos 16 anos em Sydney 2000. Conquistou seu primeiro ouro nos 200m costas em Atenas 2004 e, quatro anos depois, em Pequim 2008, alcançou o bicampeonato na mesma prova. A zimbabuense encerrou a carreira em 2016, após os Jogos do Rio.

continua após a publicidade

Fora das piscinas

Kirsty também construiu uma trajetória de sucesso fora das piscinas. Enquanto ainda competia, foi eleita para a Comissão de Atletas do COI em 2013, representando os atletas por oito anos, três deles como presidente. Desde 2018, é Ministra do Esporte do Zimbábue e, recentemente, tornou-se membro do Conselho Executivo do COI.