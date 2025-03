Eles se davam bem? A relação de Eddie Jordan com Rubens Barrichello

Eddie Jordan, primeiro chefe de equipe de Rubens Barrichelo na Fórmula 1, morreu no início desta quinta-feira (20), aos 76 anos. O ex-dono de equipe na Fórmula 1 batalhou no último ano contra uma forma agressiva de câncer de próstata. Relembre com o Lance! a relação do empresário, da África do Sul, com o ex-piloto brasileiro da elite do automobilismo.

Durante a carreira como gestor da equipe "Jordan", Eddie foi responsável por revelar talentos para a Fórmula 1. Um deles foi Rubens Barrichelo. Em 1993, o empresário deu a primeira oportunidade para o brasileiro no grid da competição. A parceria entre eles durou pelos próximos três anos, se encerrando em 1996.

Posteriormente, Rubinho correu pela Stewart e Ferrari. Na equipe de Eddie Jordan, o melhor resultado do brasileiro foi um segundo lugar no GP do Canadá, na temporada de 1995 da F1.

A passagem pela escuderia não marcou o auge da carreira de Barrichello. Porém, foi peça fundamental no desenvolvimento dele como piloto. Não atoa, o ex-piloto lamentou a morte do antigo chefe de equipe. Através de uma postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), ele realizou uma homenagem ao empresário.

- E lá se vai um cara gente boa. Aquele que me deu a primeira chance na Fórmula 1,aquele que parava para todos e que todos adoravam. Na nossa primeira pole aquele abraço… e no nosso primeiro pódio então. Vou guardar muitos momentos meu caro amigo… obrigado por tudo que fez pela F1, por ter ido lá no paddock da F3 e F3000 me procurar, enfim obrigado amigo Eddie. Vou sentir sua falta - disse Rubens Barrichello.

Luta de Eddie contra o câncer

No final do ano passado Eddie Jordan revelou em seu podcast, que mantinha com o ex-piloto David Coulthard, a sua luta contra um câncer agravado na bexiga e na próstata.

- David, nós meio que fizemos alusão a isso durante os programas. Em março e abril, fui diagnosticado com câncer de bexiga e de próstata, que se espalhou para a coluna e a pélvis, tornando-se bastante agressivo - contou Jordan na época.

Mês passado, no mesmo podcast, o irlandês tinha revelado que estava passando por um ciclo de quimioterapia, mas que estava em “boa forma”. Na ocasião, Eddie também defendeu a importância dos exames para diagnosticar a doença.

Eddie Jordan na Fórmula 1

Em vida, o empresário ficou conhecido por ser o fundador da Jordan Grand Prix, equipe que competiu na F1 entre 1991 e 2005, com 6 vitórias, e foi casa de pilotos como Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen e Giancarlo Fisichella.

Após vender a equipe para o grupo Midland, em 2006, passou a atuar na imprensa, sendo analista da BBC entre 2009 e 2015, e posteriormente na Channel 4. Em 2023, iniciou o podcast "Formula for Success". Mais recentemente, Jordan atuou como agente de Adrian Newey, facilitando a saída do projetista da Red Bull em direção a Aston Martin.

Vale destacar também, que antes de se aventurar no meios dos negócios da Fórmula 1, ele foi piloto. Entre 1970 e o início dos anos 80, Jordan disputou o Campeonato Irlandês de Kart e correu em categorias como Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 2, além das 24 Horas de Le Mans.