Brasil conquista bicampeonato da Kings World Cup Nations e entra para a história

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 6 a 2 e conquistou o bicampeonato da Kings World Cup Nations, em partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo. O Brasil se consolidou como a única equipe a levantar o troféu na história da competição.

De baixo de chuva e com o campo comprometido, o jogo foi disputado, mas o Brasil foi superior, principalmente na parte ofensiva, com a dupla Leleti e Lipão na artilharia.

Como foi a final da Kings World Cup?

O primeiro gol do Brasil saiu dos pés de Leleti, que precisou de apenas uma tentativa para abrir o placar. Com isso, os chilenos partiram para o ataque, mas o goleiro Victão fez duas defesas na grande área, sem dar chances ao adversário. A torcida vaiava todas as vezes que a equipe do Chile tocava na bola.

Aos quatro minutos, Lipão recebeu o cruzamento e anotou seu primeiro gol na noite — o seu 13° na Kings World Cup. Minutos depois, Dedo cabeceou, marcou o terceiro do Brasil e foi comemorar com a galera. A primeira 'carta secreta' da Seleção foi descartada, mas Michel Elias acabou errando o pênalti do presidente.

Assim como os brasileiros, os chilenos jogaram sua carta secreta; porém, nenhum presidente desceu para bater o pênalti, e Nacho Herrera marcou o primeiro gol do Chile.

Com o campo molhado, alguns jogadores chegaram a escorregar. Durante um dos lances, um princípio de confusão parou o jogo, resultando na punição de Canhoto, que ficou fora por dois minutos.

A segunda etapa começou com gol chileno e cartão amarelo para Andreas. O tempo passou e nenhuma das equipes conseguiu avançar ofensivamente. No contra ataque, Lipão marcou seu segundo e aumentou a vantagem. Na vontade de alcançar o companheiro na disputa da artilharia, Leleti anotou mais um para o Brasil.

A torcida não parou de cantar um minuto e empurrou os jogadores na reta final. Kelvin Oliveira marcou o sexto e último gol, que garantiu o troféu de campeão da Kings World Cup para o Brasil.

Kelvin Oliveira na Kings World Cup (Foto: Reprodução/ Instagram)

