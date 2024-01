A primeira e mais "simples" forma de chegar à pós-temporada é ser campeão de sua divisão. Assim, oito das 14 vagas são definidas. As seis restantes - três na NFC e três na AFC - são destinadas aos "não-campeões" com melhor recorde (de vitórias/derrotas) ao final das 18 semanas, independentemente de sua divisão. Caso haja empate, a(s) vaga(s) é(são) definidas por critérios de desempate, como confronto direto, recorde dentro da conferência, entre outros.