— Após reunião com a Cobrav, realizada nesta segunda-feira, sobre os fatos ocorridos na partida Bluvôlei/Furb/Sme x Gerdau Minas, a CBV informa que tomou as medidas cabíveis à sua esfera de atuação e fez o devido encaminhamento do caso ao STJD para que a procuradoria avalie as possíveis infrações cometidas com base no CBJD — informou a nota.