Kelly Slater, lenda do esporte, anuncia aposentadoria da WSL

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 09:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista Kelly Slater, maior campeão da história da WSL, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (16). Depois de um desempenho ruim em Margaret River, na Austrália, o norte-americano acabou sendo eliminado, não podendo participar das etapas posteriores, e aproveitou para anunciar que vai colocar um ponto final em sua longa carreira.

- Tudo tem um fim. Se você não se adaptar, não consegue sobreviver. Eu não estou 100% motivado como mundo está agora. Foi uma vida incrível, rica em memórias. Isso representa tantas emoções, por tanto tempo. Nem tudo foi cor de rosa, mas foram os melhores momentos da minha vida - afirmou Kelly.

O corte na WSL, na temporada 2024, funciona da seguinte forma: na metade das etapas, somente os 22 melhores colocados no ranking continuariam a disputa na sequência final. Como Slater estava em 33º, acabou sendo eliminado da competição.

Ao longo de sua carreira, o surfista acumulou recordes. Acima de todos, está o de maior campeão mundial, com 11 títulos, conquistados entre 1992 e 2011. Além disso, é o que mais venceu etapas, com 57; em seu primeiro troféu, tinha apenas 20 anos (campeão mais novo); no último, já estava na faixa dos 39 (campeão mais velho). Sua última vitória em uma etapa aconteceu em 2022, em Pipeline, seis dias antes de completar 50 anos.

Kelly Slater já tinha declarado aposentadoria em uma oportunidade anterior. Em 2018, disse que não participaria mais do circuito no ano seguinte, mas se arrependeu e seguiu surfando, com a mira apontada para as Olimpíadas de Tóquio. Não tendo conquistado vaga, tinha o sonho de Paris (a modalidade será disputada no Taiti), mas a queda em Margaret River, para o compatriota Griffin Colapinto - um dos representantes dos EUA nos Jogos Olímpicos de 2024 - parece ter cancelado o desejo.

