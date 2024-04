Ex-jogador de Flamengo e São Paulo rasga o verbo contra Neto: ‘Esse eu não dou a mão’

Ex-jogador de Flamengo e São Paulo, Gilmar Rinaldi disparou contra Neto (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Multicampeão por clubes e pela Seleção Brasileira, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi abriu o jogo e revelou ter um desafeto com o apresentador Neto. Em conversa no podcast "Benja me mucho", o tetracampeão mundial rasgou o verbo contra o ídolo do Corinthians.

- Tem alguém no futebol que se vier te dar a mão, você não dá? - questionou Benjamin Back.

- Tem, o Neto. Ele me chamou de ladrão na televisão, só isso só. Insinuou que eu estava em um rolo. O cara que eu fui companheiro de quarto, no São Paulo. A mãe dele me ligava todos os dias para parar as 'cacas' que ele fazia. Esse eu não dou a mão - respondeu Gilmar.

- Espero que eu não encontre ele não. Eu sou o cara mais controlado do mundo, mas… Então, não gostaria de vê-lo - completou o ex-goleiro, que deixou Benja surpreso com a declaração.

Neto e Gilmar atuaram juntos pelo São Paulo em 1987, na breve passagem do ídolo do Corinthians pelo Tricolor. Além do tetra pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, o ex-goleiro conquistou títulos importantes por Internacional, São Paulo e Flamengo.