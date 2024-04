Quem é Felipe Anderson, novo reforço do Palmeiras?

Felipe Anderson em ação com a Lazio em clássico com a Roma, pelo Campeonato Italiano (ALBERTO PIZZOLI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Reforço do Palmeiras a partir do meio do ano, Felipe Anderson retorna ao Brasil após 11 anos atuando na Europa. Aos 31 anos, o meia chega como uma das principais contratações do cenário nacional.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Revelado pelo Santos e alçado ao profissional em 2010, o atleta fez parte do elenco do Peixe de Neymar e Ganso. No clube paulista, o atleta conquistou a Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana, embora não tenha participado do título da Copa do Brasil no ano anterior.

Devido ao sucesso no Brasil, Felipe Anderson foi contratado pela Lazio em 2013, onde viveu sua primeira experiência no Velho Continente atuando na Itália. Em seu segundo ano na equipe, o meia viveu uma de suas melhores temporadas na carreira com 11 gols e 10 assistências em 2014/2015.

Nesse período, o atleta chegou a frequentar a Seleção Brasileira Sub-23 e participou da inédita conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro. No entanto, as convocações para a equipe principal da Canarinha não foram tantas.

Felipe Anderson atuou na Seleção Brasileira na Olimpíada do Rio 2016 (Fernando Soutello/AGIF)

Em 2018, Felipe Anderson foi contratado pelo West Ham, da Inglaterra, por cerca de R$ 195 milhões (na cotação da época). Nos Hammers, o brasileiro também fez uma grande temporada, onde marcou 10 gols e contribuiu com cinco assistências.

No ano seguinte, o meia não conseguiu repetir o sucesso e foi contratado pelo Porto, em 2020. Nos Dragões, o jogador ficou escanteado pelo técnico Sérgio Conceição, tendo feito apenas 10 partidas em um ano.

Buscando voltar ao cenário, Felipe Anderson optou por voltar a Lazio em 2021/2022 e conseguiu reencontrar o bom futebol. Nos últimos dois anos, o camisa sete foi titular em todos os jogos possíveis pelo clube da capital.

O sucesso era tão grande que a Juventus abriu conversas pela contratação do meia para a próxima temporada, enquanto a Lazio não conseguiu ter sucesso nas tratativas pela renovação. No entanto, o veterano optou por voltar ao Brasil, onde defenderá o Palmeiras.