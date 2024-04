Tati em Margaret River (Foto: Beatriz Ryder/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 18:00 • Margaret River (AUS)

Com as condições marítimas não favoráveis, a WSL decidiu adiar o reinício do Margaret River Pro 2024, nesta sexta-feira (12). Como a previsão de sábado (13) também não agradou à organização, a liga optou por marcar a próxima chamada apenas para domingo (14) no país da Oceania, sábado no Brasil, devido ao fuso horário. A primeira chamada será às 20h15 (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv, site e canal da WSL.

Entre os brasileiros, Tatiana Weston-Webb ficou em segundo lugar na estreia e garantiu vaga nas oitavas de final. Luana Silva não teve a mesma sorte e terminou na terceira posição da bateria do evento, no entanto, tem chances na repescagem, contra a costa-riquenha Brisa Hennessy e a australiana India Robinson. Na categoria masculina, ainda não tivemos nenhum atleta na água.

(Foto: Beatriz Ryder/World Surf League)

Margaret River é um lugar especial para o Brasil, já que o país conquistou quatro vitórias no local. Gabriel Medina é o atual campeão, mas nomes como Felipe Toledo (2021), Tatiana Weston-Webb (2021) e Adriano de Souza (2015).