Wild teve um primeiro set parelho, saque a saque. Chegou a ter mini-quebra com pequena vantagem no tie-break, mas não conseguiu confirmar e com uma deixada precipitada e ruim acabou perdendo o set. Levou uma quebra logo no começo do segundo set. O brasileiro teve um 0/40 no sétimo game para devolver a quebra, mas não jogou o seu melhor. Salvou break-point no game seguinte, mas não conseguiu reagir.