A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou a Polônia em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogo aconteceu na manhã desta sexta-feira (11), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 25/22, 25/21, 21/25, 25/22. Gabi Guimarães foi a maior pontuadora da Seleção no duelo, com 24 pontos. O Brasil retorna às quadras na manhã de domingo (13), às 7h20, contra o Japão.

Como foi o jogo?

1º set

A partida começou com forte equilíbrio entre as equipes, com um máximo de dois pontos de vantagem para cada lado, mas que logo voltou ao empate. Os pontos de bloqueios de Kudiess e os passes de Marcelle foram destaque positivo, enquanto os erros de saque ajudaram a Polônia a manter a posse. No primeiro set, a maior vantagem foi do Brasil por quatro pontos.

As europeias forçaram o ataque na reta final para tentar virar a diferença, mas a defesa brasileira não vacilou. A Seleção Brasileira fechou rapidamente a parcial por 25 a 22.

2º set

No início da segunda parcial, o Brasil demorou para voltar a pontuar, e a Polônia abriu 5 a 1 com facilidade. Os saques não deixaram de ser um problema para as brasileiras, que tiveram cinco erros até o momento da partida contra três aces das adversárias. Destaque do set inicial, a defesa não encaixou uma boa sequência no segundo.

A resposta chegou quando Bergmann foi para o saque ao quebrar a recepção polonesa, que tinha vantagem de seis pontos. Com a moral de volta, o Brasil conseguiu a virada por 11 a 10 no segundo set. Os erros de saque não pararam, o que deixou a Polônia na disputa. Apesar disso, após a reação inicial, a Seleção Brasileira conseguiu se sobressair no fim e garantiu quatro set points, com 24 a 20, mas foi necessário apenas dois para a vitória brasileira por 25 a 21.

3º set

O terceiro set começou como o anterior: com vantagem para a Polônia. O Brasil correu atrás do prejuízo e diminuiu a diferença para um ponto - 10 a 11 - com um rally de 24 segundos. Com um monster block de Diana, o placar ficou empatado, mas logo as europeias se recuperaram. O destaque vai para o poder ofensivo de Lukasik, que marcou oito pontos na parcial, e liderou o ataque polonês.

A atuação de Bergmann não decepcionou também, com seis pontos. Apesar disso, a defesa brasileira voltou a sofrer com as pancadas da ponteira da Polônia, além do forte bloqueio das europeias. O Brasil foi superado no terceiro set por 21 a 25.

4º set

Diferente das parciais anteriores, o Brasil conseguiu equilibrar as ações desde o início e logo tomou a frente no placar. A Seleção Brasileira, então, disparou no placar, em 18 a 13, e conseguiu administrar a vantagem, com as ponteiras sendo as principais pontuadoras da equipe. Era inegável a força de Gabi Guimarães e Bergmann no ataque, com 16 pontos somados.

A presença de Marcelle na defesa se manteve, mas erros de saque do Brasil e o forte bloqueio da Polônia diminuíram a vantagem brasileira para um ponto. Após tempo de Zé Roberto, o monster block de Kudiess deu a vitória para a Seleção Brasileira por 25 a 22.

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já tem data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.