Judoca olímpica faz rifa de celular para ajudar mãe, que perdeu casa no Sul

A judoca olímpica Rochele Nunes, brasileira que defendeu Portugal nos Jogos de Tóquio 2020 e Paris 2024, fez uma rifa do celular que ganhou de um dos patrocinadores das Olimpíadas. O objetivo é ajudar a mãe, Rosângela Jesus, de 62 anos, que perdeu a casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, após a tragédia climática no estado.

- Eu já queria ter feito antes, mas estava a espera do que ia ser feito pelos órgãos públicos para a minha mãe. Quando ela perdeu a casa na enchente, eu não mobilizei nada por estar preocupada que ela estivesse bem e em segurança. E eu também tinha os Jogos Olímpicos - contou a judoca ao "ge".

Rochele Nunes planeja arrecadar R$ 50 mil com os cinco mil números que serão disponibilizados. O sorteio acontecerá no dia 2 de dezembro.

A mãe de Rochele morava sozinha na mesma casa em que criou os filhos. A residência foi quitada há apenas seis meses. Agora, vai morar em um apartamento em Canoas.

Quem é a judoca Rochele Nunes?

Rochele Nunes é natural de Pelotas e foi criada em Canoas. A judoca defendeu o Brasil até 2018, quando naturalizou-se portuguesa. Além das duas participações olímpicas, tem no currículo uma prata no Pan-Americano de judô de 2015, em Edmonton, no Canadá.

Atualmente, a atleta ocupa a 14ª colocação da categoria + 78 kg. Nas Olimpíadas de Paris, foi eliminada nas oitavas de final para a bósnia Larisa Ceric por estrangulamento.