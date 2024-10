Simone Biles exalta Rebeca Andrade em documentário: ‘Não é humana’

Os últimos episódios da série “O Retorno de Simone Biles” chegaram à Netflix, nesta sexta-feira (25). A atleta norte-americana, que possui onze medalhas olímpicas, sendo considerada como a melhor do mundo, afirmou em seu documentário, que há apenas uma pessoa que pode superá-la: a brasileira Rebeca Andrade.

continua após a publicidade

— Ela não é humana. As pessoas pensam que eu não sou, mas ela não é — afirmou Simone, em documentário da Netflix.

➡️ Vídeo de documentário revela como erro em recurso tirou o ouro de Simone Biles no solo

O quarto episódio acompanha as Olimpíadas de Paris 2024 e o documentário demonstra como Rebeca causou medo em Biles.

— Andrade está me dando trabalho […] Isso me estressa — disse Biles.

➡️ Coreógrafo explica como ‘escondia falhas’ de Daiane dos Santos e faz comparação com Simone Biles

Simone Biles e Rebeca Andrade durante o Mundial de Ginástica Artística de 2023, na Antuérpia (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

A treinadora Cecile Landi também enaltece a brasileira, e diz ela ser uma “ameaça” a Biles.

— Simone não pode mais cometer tantos erros como no passado… — disse Landi.

Além do medo da ginasta em relação à Rebeca, a série também mostra um momento icônico das Olimpíadas. Quando Andrade subiu ao pódio para receber a medalha de ouro, sendo reverenciada por Biles.

➡️ Rebeca Andrade supera Simone Biles e conquista o ouro inédito no solo nas Olimpíadas

A maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca, conquistou o ouro no solo nas Olimpíadas de Paris, em 2024, superando Simone Biles na categoria. A estadunidense levou ouro por equipes, no individual geral e no salto, e prata no solo.