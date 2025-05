Judoca brasileiro de 15 anos conquista prata na Polônia

Mais uma medalha para o judô do Brasil foi conquistada na Europa. O jovem sul-mato-grossense, André Lucas Gessi Dodero, de 15 anos, conquistou a prata na categoria para atletas de até 55kg no Campeonato Europeu Cadete, na Polônia. Dodero, que venceu cinco das seis lutas no torneio, se tornou o único judoca brasileiro a chegar numa final da categoria nesta competição.

— Foi um dia inesquecível para mim e minha família. Agradeço primeiramente a Deus, que me iluminou e abençoou nesta competição, aos meus Senseis e colaboradores, à minha equipe de alto rendimento, aos meus colegas judocas, meus queridos amigos, familiares e a todos que me ajudam, torcem por mim e acompanham minha trajetória, em especial ao Governo do meu estado Mato Grosso do Sul, que nos apoiou na viagem até a Polônia — Declarou o judoca.

André Lucas venceu duas lutas por hippon, uma por wazari, além de outras duas. O desempenho sólido rendeu ao brasileiro uma vaga na final, onde enfrentou Silvano Cori, da Suíça. Na ocasião, foi derrotado pelo suiço ao cair de wazari e ser imobilizado.

O Sensei Diogo, do Judô Clube Rocha, acompanhou Dodero durante o torneio da Polônia. Para ele, a atuação do judoca brasileiro pode ser definida como positiva.

— André Lucas fez uma boa competição, sendo determinado em todas as lutas, sabendo ter paciência em momentos difíceis, enfrentando atletas fortíssimos como o francês, o croata e o suíço, que estão entre os 10 melhores do ranking — contou.

O pai do atleta, André Luiz, também comemorou a atuação do medalhista brasileiro. Segundo o responsável, o objetivo principal foi alcançado: chegar na final. Além disso, celebrou a chegada do judoca ao topo do ranking brasileiro.

André Lucas foi o único judoca brasileiro a chegar na final da competição na Polônia, atingindo o topo do ranking brasileiro de judô na categoria sub-18 para atletas de até 55kg. Agora, segue firme na disputa pela vaga no Campeonato Mundial que acontecerá na Bulgária.

